Racing no arriesgó y consiguió el objetivo

En el Cilindro de Avellaneda, Racing igualó 0 a 0 frente al Corinthians y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana gracias al 1-1 obtenido en Brasil.

La Academia enfrentará en la próxima instancia a Libertad de Paraguay, que se clasificó tras eliminar a Independiente Santa Fe de Colombia (1-0 y 1-1).

Hay una realidad: a Racing le faltó juego. Pero, también es cierto, que no mostró grietas defensivas y creó, prácticamente, las situaciones más claras del partido ante uno de los equipos que era firme candidato a quedarse con el título. Sin embargo, lo de la Academia fue suficiente en este caso para seguir vivo en la Copa, aunque necesitará más para seguir por este camino.

Inteligente y con oficio lo que presentó el conjunto de Cocca. Cuando no se pudo jugar, batalló. No se dejó llevar por delante y, vale remarcarlo, no pasó sobresaltos. El Corinthias, que terminó con nueve por las rojas de Rodriguinho y Jo, no se mostró como un monstruo y Racing no le permitió serlo. Lisandro López es el alma del equipo, porque juega con el pie roto, se planta cara a cara con un brasileño y lo putea en todos los idiomas, simplemente, para que su rival supiera que en su casa nadie irá a quitarle algo por guapo.

Triverio no pudo concretar las chances que tuvo (dos), pero así y todo Racing logró mantener el arco de pibe Gastón Gómez en cero y le alcanzó para que la Academia ya esté en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.