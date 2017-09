El Consejo de Educación no atenderá al público

21/09/2017 -

El Consejo General de Educación comunica al público en general y a la docencia en particular, que mañana las oficinas de Salarios, Sueldos, Control de Gastos y Rendición de Cuentas del Organismo, no atenderán al público por configuración de sistemas.

Además, la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Administración cita a las personas y/o Instituciones, al objeto que concurran a interiorizarse del estado de sus trámites y las Resoluciones recaídas en cada caso: Juárez, Mariel del V; Costas, Jorge O.; Cheín, Williams A.; Neme, Andrea V.; Orieta, Liliana del C.; Lastra, Ana B.; Trejo, María R.; Trejo, Mercedes del C.; Reynoso, Carola E.; Lara, María E.; Espíndola, Jisella; Gadán, Daniel F.; Trejo; Ivana L.; Díaz, Silvia G.; Aguilar, Daniel A.; Cuellar, Juan D.; Vélez, María G.; Cancino, Lorena M.; Mansilla Carrizo, D.; Acibeiro, Hugo E.; Rosa, Gisela C.; Díaz, Patricia A.; Cortez, Verónica; Torres Vitar, Leisa T.; Carate, Romina C.; Repolles, Juan M.