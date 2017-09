Emotivo recuerdo del aviador que buscó al "changuito perdido"

Fotos MEMORIA. "A veces está la vaga esperanza de que alguien pudiera haberlo encontrado y criado. Conocerlo, abrazarlo y retarlo, pero nunca se supo nada en concreto", relata Nievas entre lágrimas.

21/09/2017 -

AÑATUYA, General Taboada (C) Néstor Nievas es piloto de avión desde sus 17 años, hoy con 66, sigue surcando los cielos en la zona del Sudeste, realizando su trabajo de fumigación o por el placer mismo de volar.

En el año 1995, como en otros tantos casos, le pidieron colaboración para ayudar en la búsqueda de Domingo Guillermo Gómez, el niño de cuatro años, que se había extraviado en el paraje San José, departamento Avellaneda. Sin dudarlo, se puso manos a la obra, sobrevoló el lugar por más de cuatro días sin ningún resultado.

Nievas rememoró para EL LIBERAL cómo fue el trabajo realizado en aquellos angustiantes momentos: "Recuerdo el caso como si fuera ayer. Recibo el pedido de colaboración de la Policía y de inmediato comienzo a sobrevolar la zona. Fueron cuatro días. Mañana y tarde. Implementé la rutina de búsqueda y salvamento. Volando bajo para que si el niño escuchara el ruido saliera a un claro, un poco más alto para observar la zona y más alto para ver si había algún movimiento. Divisamos un montón de cosas, menos un niño".

Continuó su atrapante relato: "En el caso indagamos mucho. Se lo buscó a caballo, en motos, a pie y después de cuatro días, por aire no había mucho para hacer. Así que se intensificaron los rastrillajes por tierra y nunca se encontró nada. Y la pregunta era ¿dónde iba a ir con cuatro años? Yo no tuve novedades. Siempre que me encuentro con policías de esa época recordamos el caso y hablamos de qué lindo sería conocer fehacientemente qué pasó con esa criatura, y a veces está la vaga esperanza de que alguien pudiera haberlo encontrado y criado. Conocerlo, abrazarlo y retarlo, pero nunca se supo nada en concreto", reflexiona entre unas traicioneras lágrimas.

De la intensa búsqueda también participaron baquianos y efectivos de la Policía de la provincia; el piloto recuerda algunos nombres, como los del sargento ayudante "Tiki" Tejeda, de Herrera; los cabos "Ñato" Cabrera de Lugones, Benjamín Gonzales de Mailín; el oficial Cecilio Tévez, el sargento Omar Chaparro y Marcelo Pato, actual secretario de Seguridad, en ese entonces subcomisario y jefe de operaciones de la Unidad Regional 3. "Fue un trabajo sin descanso. Les tocó días de mucho calor y tormentas bravas. Pero la búsqueda no se detuvo. Se amplió el radio de rastrillaje, pero no se encontró absolutamente nada", recordó con un cansado gesto de dolor, viejo ya de tanto masticarlo.