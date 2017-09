Hija de Venegas reclama a testaferros fortuna de su padre

21/09/2017 -

María Eva Venegas, hija del fallecido líder del sindicato de peones rurales (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, reclamó públicamente la fortuna que dijo haber dejado su padre en manos de un "administrador de sus bienes" o "testaferro", a quien denunció por haberla internado en un sanatorio haciéndola pasar por "insana".

"Estoy viviendo un calvario desde que mi padre no está", contó y, tras afirmar que el gremialista no "era un ladrón, trabajaba todo el día como un animal y no le robó nada a los trabajadores rurales", insistió en exigir lo que considera su herencia: "Tengo tres hijos que no tienen para comer".

En tanto, la familia de Venegas salió a descalificar las declaraciones de María Eva, al tildar de "altamente difamantes e injuriantes" las denuncias.