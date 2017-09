Liam Gallagher aseguró que quiere que se reúna Oasis

-

El cantante británico Liam Gallagher manifestó su deseo de volver a reunirse con el grupo Oasis, aunque reconoció que existen pocas posibilidades de que eso ocurra debido a la difícil relación que mantiene con su hermano, Noel, guitarrista y líder de la popular banda. "Preferiría tener una carrera con Oasis que en solitario", dijo el vocalista poco antes de lanzar "As you were", su primer disco como solista, luego de su experiencia con la banda Beady Eye.

Sin embargo, Liam destacó que Noel es "un gran obstáculo" para que esto ocurra, sobre todo tras aceptar que "la pelota está cien por ciento en su tejado".

Oasis fue uno de los grupos más importantes del boom del pop británico en la década del ‘90, con éxitos como "Wonderwall" y "Don’t look back in anger".

La trayectoria de este grupo estuvo marcada por la permanente tensión que existía entre los hermanos Gallagher, lo cual llevó a su ruptura definitiva en 2009.