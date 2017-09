La fusión le sienta bien a Luciano Pereyra

-

Luciano Pereyra presentará su nuevo disco, "La vida al viento" con una larga gira nacional que incluirá conciertos el 29 y 30 de septiembre en el teatro Gran Rex. El cantante consideró que en esta etapa que inició con su trabajo anterior "Tu mano", la fusión latina "es parte de nuestro ser, me enriquece y es folclore de todo mi continente". Trabajó en este disco con el productor colombiano Andrés Castro, ganador de varios premios Grammy.

¿Pero hoy no es como dice Soledad Pastorutti, que están haciendo fusión de folclore latinoamericano donde Argentina es parte de un todo?

Es una playlist, vos no escuchás un género de música sino que escuchás todo. ¿Por qué nosotros no, que aparte de escuchar música la hacemos? Esto viene de hace muchos años: escuchar letra y música de Fito Páez en la voz de Mercedes Sosa, escuchar a Mercedes Sosa cantar en otros idiomas, de repente Horacio Guarany en su discografía tiene una canción que se llama Manhattan que se la escribió a Manhattan... Hoy en día la fusión me parece que está bueno para enriquecer lo nuestro, lo que ya tenemos. De hecho, este disco para mí es de lo más romántico que he hecho en mi carrera y, a su vez, de lo más folclórico. Con el folclore de hoy con esta fusión que habla la Sole, hay canciones de acá que le sacás el loop de lo programado o lo urbano y le dejás la guitarra y es un huayno. Me parece que eso está buenísimo, la música ha ido cambiando. ¿Por qué estar ajeno a eso? Además si recorrés Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y tenés un eje andino. A ver, Andrés Castro es colombiano y toca los charangos él también, cuando nos juntábamos que por ahí teníamos un ratito no paraba de hacer canciones de Los Chalchaleros. Pero nosotros acá también teníamos a Los Wawancó que hacían cumbia colombiana. Entonces, sí, yo me crié con toda esa música que mis viejos escuchaban con toda esa fusión, ¿por qué negarme a eso a la hora de hacer un disco y disponer de todo eso si es parte de mi esencia también? Yo no me crié escuchando un solo disco o un solo género.

¿Cómo hiciste con lo urbano?

Igual dentro de esa fusión creo que la más orgánica es la primera porque es una cumbia, porque tiene un loop urbano de lo que hoy suena, porque tiene un clarinete como se usaba antiguamente en las cumbias colombianas y porque de repente me animé a ponerle charango a una cumbia. Hay otra canción que tiene un loop más urbano que se llama "Llegaste" que es la que te digo que si le sacás todo el loop y todo lo programado es un carnavalito.