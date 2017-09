"Extraño a Andrés Chazarreta, al ‘Cuchi’ Leguizamón"

-

¿Sentís que, a diferencia del disco anterior en las letras, lo romántico es más "estoy enamorado" que "me dejaste"?

Exactamente, este disco es mucho más de amor que de desamor. Me he cansado por momentos y extraño la poesía. La forma de hablar y de comunicarse hoy cambió, yo extraño Neruda, extraño la poesía de mi padrino (Horacio Guarany) , extraño (Andrés) Chazarreta y el "Cuchi" Leguizamón. Me encanta, pero también entiendo que hoy en día la gente se comunica de otra manera. Mi sobrino se comunica de otra manera, me habla de otra manera, hay otro diálogo y otro idioma del cual uno tiene que estar pendiente y aceptarlo porque todo va cambiando. A su vez, he sentido últimamente que muchas canciones en lugar de enaltecer o embellecer a la mujer la denigran y esa poesía no me gusta. Por eso sigo apostando en la poesía romántica a que le puedo decir a esa mujer: "qué bueno que llegaste porque me cambiaste la vida", "quiero tener 100 hijos como vos para que sean así de hermosos como vos" o "me gusta amarte". Me gusta la poesía romántica desde ese lugar, es un gusto y lo puedo hacer en la música.