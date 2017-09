La recomendación de Susana a Facundo tras la muerte de la modelo española

-

Facundo Moyano pasa un momento muy difícil después de que se conociera la noticia de la muerte de Celia Fuentes, una modelo española que algún momento fue vinculada sentimentalmente con el diputado nacional por el Frente Renovador.

Durante mucho tiempo también se corrió el rumor de que el hijo de Hugo Moyano había tenido una relación sentimental con Susana Giménez, a pesar de que ellos siempre lo negaron enfáticamente.

La diva, después de enterarse de la muerte de Fuentes, utilizó su cuenta en Twitter para dejarle una recomendación pública al joven. "Facundo Moyano tenés una carrera política brillante. Mirá para adelante", se limitó a escribir la diva en su cuenta personal, a pesar de no ser una usuaria frecuente de las redes sociales. Él no dudó en ponerle "me gusta".

El diputado nacional regresó recientemente de Madrid, adonde viajó por compromisos laborales y se encontró con Nicole Neumann . Después de que fueran fotografiados juntos, se confirmó su romance. "No tengo nada que ocultar ni que esconder", dijo Moyano al respecto.

Si bien aún se desconocen las causas del fallecimiento de Celia, las versiones iniciales dan cuenta de un suicidio.