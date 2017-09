Ex novia española de Facundo Moyano: muerte y misterio

-

Celia Fuentes, la modelo española a quien se la vinculó sentimentalmente con Facundo Moyano (32), fue encontrada muerta en su casa de Madrid, España, según confirmó a Teleshow Alexander Som, un popular DJ y amigo cercano a la instagramer. Si bien aún se desconocen las causas de su fallecimiento, las versiones iniciales dan cuenta de un suicidio.

Alexander Som despidió a su amiga con un posteo en su cuenta de Instagram: "Nos deja una persona maravillosa, siempre con una sonrisa y con una marcha espectacular. Mi más sincero pésame a la familia. Descansa en paz, pequeña".

Junto con los familiares y otros amigos, el joven participó del funeral que se realizó ayer por la tarde.

Oriunda de Valencia, en 2016 Celia participó del reality Quiero ser, conducido por la periodista Sara Carbonero. Ese programa le dio el salto a la fama, y comenzó su carrera como modelo e influencer en las redes sociales.

Cómo conoció a Moyano

Pero Fuentes, quien tenía 27 años, también había llegado a los medios argentinos al contar que tuvo un affaire con Facundo Moyano. Según la modelo, el diputado del Frente Renovador habría intentado conquistarla durante un viaje a Madrid, en abril pasado.

"Me pone muy triste", le dijo Moyano a Tomás Dente en "Nosotros a la mañana" cuando se enteró de la noticia de la muerte de Celia, quien el lunes -un día antes de su muerte- realizó un último posteo en su cuenta de Instagram. "¿A quién le gusta dormir la siesta más que a mí?", escribió junto a esta imagen.

"Nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Luego él regresó a la Argentina, y todos los días me escribía, me escribía... y claro lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia del dirigente político). Me quedé un poco en plano shock. O sea, tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica sólo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", había asegurado la modelo a Primicias Ya. Fuentes se había convertido en influencer ya que en su cuenta de Instagram tenía más de 250 mil seguidores y era la imagen de varias marcas internacionales.