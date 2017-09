En un chat, Celia Fuentes admitió: "Pensé en morir"

21/09/2017 -

Luego de conocerse la noticia de la muerte de Celia Fuentes, modelo e influencer española que tuvo una relación con Facundo Moyano, se filtró un supuesto chat de la joven con Eva Bargiela, quien también había tenido un romance con el político. En "Los Ángeles de la Mañana", publicaron el diálogo de Fuentes con Bargiela, donde le manifiesta su profundo dolor por haber roto una relación con otro hombre. "Pensé hasta en querer morir", dijo Fuentes y agregó: "Tu tienes una fuerza que ojalá yo tuviera". Si bien Fuentes vivía en España, Facundo le habría asegurado que iría a Madrid a visitarla, viaje que hizo con Nicole. "Me habló que tenía ganas de verme... Yo ahí no le contesté por Instagram porque lo he bloqueado", contó ella: "Le dije: ‘¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que quieres ver y que vas a venir a Madrid?’. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé. Como hombre a mí me dejó mucho que desear".