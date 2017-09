Rodrigo Vagoneta: "Soy alcohólico en recuperación"

21/09/2017 -

O tra vez un conocido humorista y ex figura de Videomatch y "ShowMatch" sorprendió con una dura confesión en el programa "Vino para vos", conducido por Nicolás Magaldi en KZO. Hace pocas semanas, Sergio Gonal contó que le hubiese gustado haber estado mucho más presente en la crianza de su segundo hijo, Lucas (27), quien padece síndrome de Asperger. Sus palabras conmovieron del mismo modo que hace pocas horas las de su colega Rodrigo Rodríguez, más conocido como Vagoneta o uno de los integrantes del divertido trío "Los Jaimitos", quien casi hace llorar a todos al revelar sus problemas con la bebida y los conflictos que eso le trajo con su familia y, como es lógico, con su carrera. "¿Cuál es tu mea culpa, Rodri?", le preguntó Magaldi a Rodríguez y él contestó con sinceridad y sin tapujos: "La verdad es que nunca pensé en decírselo a la gente, pero sé que puedo contribuir para que los chicos jóvenes no padezcan lo que padecí yo. Soy alcohólico en recuperación, por eso estoy tomando agua". La fuerte confesión del ex cómico de Marcelo Tinelli (57) dejó sin habla a todos los invitados del ciclo e inclusive al conductor, quien comenzó a indagar sobre ese oscuro momento en la vida de su entrevistado. "Yo arranqué con las fiestas y llegó un momento en el que no me podía dormir si no me tomaba una botella de vino o dos. Cuando vos salís de joda y tomás un trago por ahí no te das cuenta, pero es progresivo y una vez que entraste en esa y te enroscaste después te cuesta mucho disfrutar sin estar tomando un trago", reconoció el comediante, quien hoy busca con su historia ayudar a los más jóvenes. "El alcohol en tu vida pasa a tomar una importancia que debe ser igual con las drogas. Es jodido, primero te levanta y después si no podés tomar no levantás nunca y lo necesitás. No quiero que me asocien como el borracho que no toma, pero lo digo para que los pibes que salen de joda no lo hagan", repitió una vez más hablándoles a los jóvenes. Y como para que no queden dudas del grave estado en el que se encontraba hasta el año pasado, Rodrigo agregó: "Yo tenía seis shows en una noche y me tomaba un fernet antes de cada show y después ‘listo, ya terminé y bueno vamos a tomar otro’ y me tomaba ocho, diez fernet en una noche. Una locura". Entonces, el humorista y ex compañero de Larry de Clay, Carna Crivelli, y Roberto Peña, entre otros, contó que luego de dos tremendas situaciones familiares se dio cuenta de que había tocado fondo y pidió ayuda. "Mi esposa me venía amenazando y después del acontecimiento en Mar del Plata (cuando en enero de 2016 lo echaron de una función por su comportamiento en la sala), un día llegué y ella no se dio cuenta de que estaba medio chupado. Me dijo ‘teneme el bebé’ y yo tuve miedo de que se me caiga. Al otro día me levanté y fui a Alcohólicos Anónimos. Dije ‘ayudenme por favor porque tengo miedo’’, recordó con el rostro desencajado de la tristeza Rodríguez, quien también aseguró que en un momento hasta llegó a pensar en una enfermedad como la cirrosis o algo inclusive peor: la muerte.