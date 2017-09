Denuncian al cantante de Salta la Banca por abuso de menores

21/09/2017 -

Después de los casos de Miguel Del Pópolo y Cristian Aldana, otro músico es acusado de abuso de menores. Ahora es el turno de Santiago Aysine, el líder de Salta la Banca. Aysine se caracterizaba por ser un gran defensor de los derechos femeninos. "Mujer bonita es la que lucha", dice una de las canciones de su banda. Por eso las acusaciones de abuso y corrupción de menores contra el cantante causan impacto en el mundo de la música. La usuaria @_SoleMerk2 contó su experiencia con el cantante: "Me vio, se tiró encima mío y me encajó un beso y me tocó, cuando en ningún momento le dí a entender que quería eso".