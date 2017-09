Bielsa: "Protagonicé el peor fracaso en la historia de la Selección Argentina"

Fotos Marcelo Bielsa.

-

En una reciente conferencia de prensa, Marcelo Bielsa se mostró muy incómodo con las preguntas de los periodistas y hasta llegó a confesar que fue el protagonista “del peor fracaso de la historia de la Selección Argentina”.

Te recomendamos: "Quimsa pone en marcha su ilusión ante Instituto"

“Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde, y he peleado el descenso, fui protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección, y soy un especialista en asumir momentos difíciles”, manifestó el DT del Lille.

Recordemos que el “Loco” fue el entrenador de la albiceleste en el mundial de Corea y Japón de 2002, donde el conjunto nacional quedó eliminado en la primera ronda.

Por último, el entrenador habló sobre el presente de su equipo: “No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Me voy a quedar toda la liga. Salvo que me echen. Eso no se lo puedo garantizar”.