FÚNEBRES | 22 de Septiembre de 2017

- Miguel Díaz (Ojo de Agua)

- Dante Salomón Yunes (Córdoba)

- José Ramón Rodríguez

- Asención del Señor Paz de Ruiz (La Banda)

- Carlos Enrique Ibáñez

- Antonio Santillán (Loreto)

- Gabriel Ignacio Dorado

- Dardo Isas Ovejero

- Yolanda Amelia Maguna de Luján (Clodomira)

Sepelios Participaciones

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. Sus sobrinas Patricia, Mariana y Sofía Agüero Petros participan el fallecimiento del querido tío Chicho y ruegan una oración en su memoria.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con el cariño de siempre a su amiga Chichí y familia.

CHAMAS, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/9/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El grupo "Paz y Bien" de jubiladas del colegio "Madre Mercedes Guerra", acompañan a su amiga Chichí por la pérdida de su hermano y ruegan por la feliz resurrección de su alma.

DORADO, GABRIEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Sus padres Gilda y Jorge, sus hnos. Rocío, Chino, José y Gonzalo, sus abuelos Dora y José, Nely y Piri, tíos Ramón, María José, Anita, Angi, Omar, Pablo, Analía, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 14.30 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo B. J. Díaz de Solis - SEPELIO SANTIAGO.

IBÁÑEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Su esposa María Angélica Zalazar, sus hijas Rita, Ramona, Romina, Rocío y Rosalía y su nieto Elías participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

MENDOZA, MARIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/17|. María Teresa de Falcione y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos tristes momentos.

OVEJERO, DARDO ISÁS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Sus hijos Daniel, Silvina, Dardo, José y Raúl, hijos políticos, Ana, Miguel, Noemí y Andrea, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.30 en el cementerio de San Marcos. Casa de duelo Bº Borges - EMPRESA SANTIAGO.

PAZ, MARY ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposo Miguel Ángel Murguía, sus hijos Fernando, Miguel, María, hijas pol., nietos y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, MARY ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su prima Peta y Anyo, sus hijos Ruly y flia., Dely y flia., Ale y flia., y Patri, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este momento de dolor, pedimos resignación a nuestro Padre Celestial y que su alma descanse en paz. Sus restos fueron sepultados en el cementerio la Piedad.

PAZ, MARY ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Raul Lezana y flia., Juan Cianferoni y flia., participan y acompañan a su esposo e hijos en su dolor. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

PAZ, MARY ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Clotilde Hernández, sus hijos Mario Juárez y flia., Raúl Juárez y flia., Aurora Juárez y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposa Marta Sánchez, sus hijos Cristina, Sergio y Omar, hijos pol. Cecilia y Mónica, sus nietos Nadia, Santi, Gabriela y Ángel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Serv Soc. Amparo S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Mariana Bravo, participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. La comunidad educativa del Jardin de Infantes Nº 542 Ntra. Señora de Betharram, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la docente Cristina Rodriguez Sanchez. Rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Compañeros de trabajo (Pro.Me.Ba.) de su hermano Carlos Segundo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Comunidad Educativa del Colegio Secundario de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, participa el fallecimiento del papá de los docentes Sergio y Omar. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Flia., Moisés, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Nunca olvidaremos los momentos juntos. Siempre con nosotros, Tus amigos Jorge Luis, Diego, Esteban, Gustavo y Carlitos, participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria. Que descanses en paz hermano del alma.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Las amigas y compañeras del IPAL Coop. Ltda. Acompañan en estos momentos de dolor a su socia Anita Feres y a Osvaldo y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Ana María Quainelle de Alen Lascano participa su fallecimiento y acompaña con cariño a su amiga Julia y familia. Ruega una oración en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Susana Elli y Natalia Soria participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Yuli. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Liliana Galvez, Elsa Curet, María del Carmen Barrio y Alicia de Paradelo participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos doloroso a su hermana Julia Trungelliti de Fioramonte. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Gianfranco Barbaglia, su esposa Blanca, sus hijas Adriana, Claudia, Alejandra, Marcela, Cecilia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hermana July y familia con mucho afecto en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Roque Abbondándolo, su esposa Claudia Barbaglia y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana July con gran afecto en este triste momento.

TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Su amiga de la infancia María Josefina Zucal (Roja), su esposo César Antonino Montenegro hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YUNES, DANTE SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol". Los vecinos de calle Formosa de su hijo Dr. Carlos Yunes; Varón Ríos y familia., María Costas y Carlos Amánquez, Oscar Ninich y familia, Cristian Azar y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

YUNES, DANTE SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. Las hermanas ECJ y la comunidad educativa del Instituto Privado Belén participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Dr. Carlos Yunes. Ruegan oraciones por su eterno descanso.





BAUDANO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/17|. "Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso (LC. 23,43)". Señor Jesús, Dios dé misericordia, nuestra fe está puesta en tu infinito Amor y por eso hoy siempre te pedimos que abraces con toda tu bondad a la madre, abuela y mujer que marcó nuestras vidas, para que su alma goce plenamente de la paz que habita en tu morada, el Reino de los Cielos. Hoy elevamos nuestra oración y nos unimos a tu eterno sacrificio en la Eucaristía. Su hija Mónica, hijo político Hugo, nietos Sebastián, Gimena, Pablo, Florencia y Belén y bisnieto Gael invitan a acompañar en la celebración de la San Misa a la familia, amigos y pueblo de Dios este viernes 22 de septiembre, al cumplirse 9 días de la partida de Angelina "Pochola" Baudano en el Santuario Santa Rita del Bº Jorge Newbery a las 20.30 hs.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.00 hs. en el Convento Santo Domingo, al cumplirse catorce años y nueve meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, MARTA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/16|. Madre querida a un año de tu partida no puedo evitar tu repentina ausencia, la nostalgia me visita trayendo a mi memoria aquel día en que me dejaste. Te llevo en cada latido de mi corazón, en cada lágrima y en cada suspiro. Su hija Rochi y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LENCINAS DE CORONEL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/12|. Pasaron cinco años pero siempre estarás presente en nuestro recuerdo. Un día como hoy Dios quiso llevarte a su lado. Sabemos que desde el cielo nos proteges y ese es el consuelo a nuestro dolor. Un beso al cielo. Su esposo Marcelo, sus hijos Claudia y Mario, sus hijos políticos Hugo y Sara, sus nietos Julieta, Mariana y Javier y demás familiares y amigos invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

PAZ, LUIS RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 22/9/16|. "Nuestros Seres queridos jamás nos dejan aunque ya no estén, su esencia queda. Escuchamos su voz, sentimos su perfume, lo vemos sonreír. Siempre vivirán en nuestros corazones". Su esposa, hijos y su nieta Candelaria invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Rita. Se ruega una oración en su querida memoria.





ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Que el Señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y al tenga entre sus elegidos. Liva de Scaglione, sus hijos Rubén y José Omar y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE RUIZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Víctor Habib Numa, Víctor Roberto Numa e Iván Ezequiel Numa y sus familias participan del fallecimiento de la madre de su apreciado amigo César Federico y flia. Elevamos oraciones en su memoria.





SERRANO, MARILÍN LILIAN (q.e.p.d.) Falleció 22/9/14|. Mi querida madre Marilín ya hace 3 años que te fuiste a la casa del Señor. Cómo olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida, una lágrima mía quedó en tu mejilla, te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte, te dije al oído y es una promesa, mi "Gallinita". Su esposo Ditto, sus hijos Pablo Gabriel y Cris, su madre Matilde, su ahijada Gisela y Pedro, su tía Mirian Trejo, su compadre Ariel y Gaby, sus sobrinos Julieta y Santiago, su gran amiga Alejandra Coronel y flia e hijos invitan a la misa a las 20 hs en iglesia Cristo Rey.





CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hermanos políticos Kiki Galeano y familia, Tata Galeano y familia, Julio Galeano y familia y Marcos Galeano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus amigos de siempre Chochi y Pichona Castillo, Luis y Marta Caro y familia participan con mucho dolor su partida al Reino de Dios, donde no hay sufrimiento ni dolor. Pedimos al Altísimo lo reciba en sus brazos y descanse en paz y cristiana resignación a su familia.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Señor recíbelo en tu morada donde no hay lágrimas, ni dolor solo paz y vida eterna". Su compañera del colegio Jorge W. Ábalos, Celia Iturre de Vieyra, su esposo René, sus hijos Ariana, Anahí, Brian y su nieto Emir participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Promoción 1988 del colegio Jorge W. Abalos, Kuky, Marcela, Carmen, Elba, Diana y Hugo participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo y profesor. Acompañan a su flia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria. Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Tu partida irremediable nos llena de dolor, solo nos quedan tus recuerdos del paso por nuestras aulas. Personal y alumnos del IFD Nº 22 participa con profundo dolor el fallecimiento del profesor Raúl Coronel, ex bedel de esta casa de estudios. Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Señor recíbelo en tu reino, y brille para el la luz que no tiene fin". Sus ex alumnos promoción 2003 participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Raúl acompañamos en este triste momento a nuestro amigo y compañero Pruly y Flia. Elevamos oraciones en su memoria. Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "En verdes praderas mi alma descansara junto al señor". Familia Torres participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su esposa Noemi, a sus hijos y demás familiares. Los Telares.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo, Gabriela, Fernando y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mauricio Espíndola, Marcela Iturre y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Que el Señor te tenga a su lado, te muestre su rostro y te de la paz". Hugo Iturrez, sus hermanas Marcela, Mónica, Myrian y Graciela Iturrez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Ex compañeras de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" de 5to. año 5ta. División, Promoción 78 de su esposa Noemí participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Amigos y ex compañeros de secundaria de su esposa Noemí: Mechy Ferez, Cristian García, Griselda Ibáñez, Leo González y Eduardo Beltrán participan con dolor el fallecimiento, elevando plegarias al Altísimo por su eterno descanso.

DÍAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Sus hijos Aníbal, Mario y Mirta, hijos pol. Isabel, Ignacio, Cristina, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Negra Muerta Dpto. Ojo de Agua. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - tel. 4219787.

LOBOS DE BRAVO, ANA MARÍA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Coco, Milu, Gladys, Blanca, h. pol. Marta, Eusebio, Pibilo, nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. local, SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOBOS DE BRAVO, ANA MARÍA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su hermana Dora, sobrinos Carlos, Cacho, Tito, Carla y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

MAGUNA DE LUJÁN, YOLANDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposo José Luján, sus hijos Maximiliano e Iván, su hija política Micaela Peralta y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Norte. Casa de duelo Adeodato Herrera y Mailín S.V. Clodomira - EMPRESA SANTIAGO.

PIVETTA DE CHAYEP, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/17 en Córdoba|. El Apostolado de la Oración de la Parroquia Inmaculada Concepción, participa con profundo dolor el fallecimiento de su integrante e invitan al novenario por su eterno descanso. Y que sus restos fueron inhumados en la ciudad de Frías. Acompañamos con nuestras oraciones a sus hijos y familiares. Frías.

SANTILLÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Su esposa Elva Delicia Santillán, sus hijos Miguel, Juan, Silvio, Guere, Chony, Gladys, Carlos y sus respetivas familias, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11 hs en el Cementerio Cristo Rey. El cortejo partirá desde 9 de Julio y Juan Perón (S.V. Loreto). SERV. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - tel.4219787.





LLUGDAR, WALTER CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/10|. Las personas que queremos no se van nunca, se quedan con nosotros todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Papi hoy a siete años de tu partida tu esposo, hijos, nietos y demás familiares te recordaremos con un responso en el cementerio de Laprida, Dpto. Choya a las 18. Vivirás siempre en nuestros corazones.