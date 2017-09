Por otro sábado para mostrar sus ambiciones en las dos categorías

Hoy 22:37 -

La Liga Clásicos Barriales del Norte tendrá mañana otra apasionante jornada a puro fútbol cuando se dispute la undécima fecha del certamen que tiene como protagonistas a los equipos de las categorías C20 y C30, respectivamente.

A medida que pasan las fechas, el campeonato de una de las ligas con mayor cantidad de participantes, va entrando en un clima de definiciones por lo que las expectativas también van creciendo y los equipos tratan de aprovechar cada punto en juego para alimentar el sueño de clasificación a las instancias decisivas.

No menos importante son las ganas que tienen los equipos de demostrar en la cancha que pueden ser los grandes aspirantes a quedarse con la corona al final de la temporada.

El detalle de los numerosos enfrentamientos para mañana a continuación: En Estudiantes, La Bañadera vs. Emaús (20); Estudiantes vs. Huaico Hondo (20) y Los Pibes de Haico Hondo vs. Carne La Hacienda (30). En B. Aeropuerto, La 21 del B. Aeropuerto vs. La Madrid (20); Ruta Uno Jrs vs. Villa Borges (20) y Ruta Uno FC vs. Calle 13 FC (30). En Mal Paso, Petrolíder vs. La Libertador (20); La Banda de Memo vs. La 203 (20) y Mal Paso FC vs. Refrigeración Llanos (30).

En Calle 107, Carne Los Amigo vs. Peti FC (20); Árbol Solo vs. Amigo de la 18 (20) y El Seppse vs. Santa Rosa FC (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Diego y Martín (20); Mojones vs. Laureles (20) y Rita Car vs. 6to. Pasaje FC (30). En 6to. Pasaje, Los Pibe de La 109 vs. Hnos Juárez (20); Juv de Villa Borges vs. Quilmes (20) y B. Colón vs. Calle 4 FC (30).

En Fondo de Borges, Juv de Borges vs. 6to. Pasaje Jrs (20); La Plaza vs. Club Triángulo FC (20) y El Fondo de Borges vs. La Bañadera (30). En Chañar, Carlito Legui vs. Lab. Matías Camus (20); Juan Felipe Ibarra vs. Panificadora Francis (20); Carro Bar Chara vs. La 23 FC (20) y La Cochetti vs. 7mo. Pasaje (30). En La Loma, Los Pibe del Pasaje vs. San Esteban (20); Los Calamares vs. Los Pacíficos (20) y Pasaje 421 FC vs. Gas del Estado (30).

En Villa Grimanesa, Km 49 vs. La Barra (20); Los Pibe de la 18 vs. Pje 421 Vinotinto (20) y Juv de Paseo Colón vs. Florería Ema (20). En Pablo VI, La Perú vs. Estrella Jrs (20); Pablo VI vs. San Telmo (20) y Pablo VI FC vs. El Rey de Copa (30). En Autonomía, Santa Rosa vs. Juv del Gas (20); 1er. Pasaje vs. Los Millos (20) y Autonomía vs. Polirubro Ailén (30).

En Canchón, Óptica Bella Vista vs. Verdulería Chiki (20); Alma Fuerte vs. Juv de Colón (20) y Tinglados Albarracín vs. La Rifa de Alberto (30). En Tarapaya, Juv Tarapaya vs. Los Peregrino (20); El Vajo de Tarapaya vs. Triángulo Jrs (20) y Tarapaya FC vs. Los Pumas (30).