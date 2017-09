Cacheteao con Coca se enfrentará mañana ante el Bayer Munich

Hoy 22:43 -

El torneo Clausura que organiza la Super Liga del Potrerito tendrá continuidad mañana con la disputa del decimosexto acto, con una importante cantidad de encuentros. En esta oportunidad, el siempre candidato Cacheteao con Coca medirá fuerzas ante el Bayer Munich, en el primer turno de la cancha 1.

Además, Barrio Sarmiento tendrá un duro compromiso ante Motoshop.

La programación completa es la siguiente:

Cancha 1: Cacheteao Con Coca vs. Bayer Munich 14; Tiendas Tukys vs. La Fco. de Victoria 15:30; RHogar vs. Club 10 17:10.

Cancha 2: All Boys vs. Sportivo Smata 14; Barrio Juramento vs. Beltrán City 15:30;S23 vs. Real Madrid 17:10. Cancha 3: Bº Sarmiento vs. Motoshop 14; Los de Siempre vs. Contreras Jrs 15:30; Atlas vs. La 25 F.C. 17:10. Cancha 4: La Alvarado de Chino Go. vs. StuttGar 14; Newbery vs. Oglobo Megacotillón 15:30; Quilmes vs. Malaga 17:10

Cancha 5: Napoli Black vs. La Eskina 14; Messina vs. Telefónicos 15:30; El Puente vs. La Andes 17. Cancha 7: Shunko vs. Sacachispas 14; Necochea vs. Villa las Delicias 15:30; San Juan F.C. vs. Niupi 17:10.

Cancha 8: Foecyt vs. Warriors 14; Colon Gomas vs. Mza 6 15:30; Coesa vs. Los Coyotes 17:10.

Cancha 9: Los Pibes de la 11 vs. Los Collados 14; Los Potreros vs. Los Pibes 15:30; La JP del 7C vs. Amigos de Mati 17:10.