Hoy juegan los mecánicos y mañana, la femenina

Hoy 22:47 -

Las Ligas que se juegan en el predio El Buen Pastor, ubicado en el barrio El Palomar, tendrán actividad esta noche y mañana por la tarde.

La Liga de los mecánicos será la primera en salir a escena y lo hará esta noche, con la disputa de la quinta fecha de su torneo. El programa es el siguiente:

Cancha Nº 2: 22, Los de La Banda vs. OV Tren Delantero y 23, Lo Bruno vs. Renault. Cancha Nº 3: 22, Versalles vs. REC Ocampo.

Mañana por la tarde será el turno de la Liga Femenina, con la siguiente programación: Cancha Nº 2: 18, Granate vs. La Ancha y 18.45, Las Botineras vs. La Güemes. Cancha Nº 3: 18, Tévez FC vs. Católica y 18.45, Ni Una Menos vs. Fénix.

Por último, en la tarde de mañana también se disputará la Golden League F6, que tiene este programa: Cancha Nº 2: 20, AudioShop vs. Ni Uno Menos y 21, Las Palmas vs. Liverpool. Cancha Nº 3: 20, Los Amigos FC vs. Arsenal y 21, Juventud vs. El Rejunte FC.