Se definieron los semifinalistas

Cable Express, El Liberal, Noti Express y Radio Mitre abrocharon su clasificación a las semifinales del Clausura del Interprensa que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero.

Cuando resta disputarse la última jornada, ya se conocen los equipos que irán por el título en la zona Campeonato.

El Liberal se recuperó de un flojo Apertura y goleó 3 a 0 a Nacional/Fantástica, para asegurarse un lugar entre los cuatro. A Noti Express le costó vulnerar a Panorama, pero lo hizo por 3 a 2 para seguir en carrera. En tanto, Mitre venció 3-1 a Prensa Santiago, en un duelo directo por la clasificación. Las posiciones quedaron así: Cable Expres 16; El Liberal 14, Mitre y Noti Express 13; Prensa Santiago 9; Panorama 4; Nacional/Fantástica 3; Radio Express 0. Última fecha (martes 26 en canchas de la Asociación): Mitre vs. Noti Express, Panorama vs. Nacional/Fantástica y Prensa Santiago vs. Cable Express.