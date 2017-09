Se viene el turno para las semifinales del campeonato denominado Axion Energy

Hoy 22:53 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche se pondrá en juego las semifinales del torneo Axion Energy que es coordinado por la Liga de las Instituciones de Frías.

La mencionada instancia tendrá como escenario el Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad” que seguramente tendrá un marco importante de público.

En esta oportunidad se medirán por la zona Oro Social vs. Tránsito y Obras vs. Comercio. Mientras que por la ronda de Plata lo harán Hípico vs. Policía y Técnica vs. Loma Negra. El horario previsto para el inicio será a las 21.

Concluida la fase regular, la tabla tuvo las siguientes posiciones: Obras 25; Social 22; Tránsito 19; Comercio 17; Loma Negra 16; Policía 14; Hípico 11; Técnica 10; La Bio 9; Polideportivo 8 y Aoma 6.