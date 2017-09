El certamen Luis “Patón” Yudi tendrá su octavo capítulo

Hoy 23:03 -

CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor de Frías se desarrollará mañana la octava fecha del torneo Luis “Patón” Yudi que cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de esa ciudad. El arranque será a las 12.30.

El programa de encuentros será el que se detalla a continuación: Panificadora La Deseada vs. M y M Deportes; Los Ferroviarios vs. Influencia; La Casa del Plomero vs. Los Canarios; Veteranos Coinor vs. Deportivo Choya; Atlético Quirós vs. Panificadora Suecia; Carnicería Tres Hermanos vs. Icaño; La Mexicana vs. Los Amigos; Colonia Achalco vs. F. del Rosario.

En relación con los resultados del pasado sábado las estadísticas fueron: Icaño 0, Colonia Achalco 3; Influencia 3, V. Coinor 1; P. Suecia 0, La Casa del Plomero 4; Los Ferroviarios 2, Atlético Quirós 0; Los Canarios 2, Panificadora La Deseada 3; Deportivo Choya 2, Carnicería Tres Hermanos 0; Los Amigos 3, F. del Rosario 3 y M y M Deportes 1, La Mexicana 0.

La tabla de posiciones tiene a Deportivo Choya con 16; Farmacia del Rosario, 15; Los Amigos, 14; M y M Deportes e Influencia, 12; Panificadora La Deseada, 10; Carnicería Tres Hermanos y Los Ferroviarios, 9; La Casa del Plomero, A. Quirós, La Mexicana y Colonia Achalco, 8; Icaño y Veteranos Coinor, 7; Los Canarios, 4.