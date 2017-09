Vigésimo capítulo del Torneo “Vaca” Santillán

Hoy 23:08 -

La dirigencia de la Nueva Liga de Veteranos C55 programó para este domingo la vigésima fecha de su Torneo Anual, denominado Ramón “Vaca” Santillán. Los cotejos se jugarán desde las 9.30, con esta programación:

En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. O. B. V. Sialle. En Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Ateneo San Roque. En Campeones del 28: Estilista Ricky Gómez vs. Central Córdoba. En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Trigoria.

En El Triángulo: Triángulo vs. Veteranos de Estudiantes. En Asociación: Gus-Mar vs. Ima Construcciones. En Calle 14: Panificadora Lola vs. Simusa.

Sanitarios Ricky tendrá fecha libre este domingo.

Posiciones

Cumplidas diecinueve fechas, las posiciones están de la siguiente manera:

Zona A: El Triángulo y Luz y Fuerza 23; Veteranos de Estudiantes 20; Gus-Mar y Central Córdoba 19; OBV Sialle 17 y Panificadora Lola 9. Zona B: Simusa 28; Estrella del Norte 23; Trigoria 21; Tapicería Perú 19; Ima Construcción 14; Estilista Ricky Gómez 13; Ateneo San Roque 8 y Taller Locura 5.