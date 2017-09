"Este partido va a quedar en la memoria de todos"

Fotos CAUTELA Marcelo Gallardo aseguró que River hizo un gran partido, pero pidió seguir en la misma línea. Además destacó la valentía de sus dirigidos

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que la apabullante victoria de su equipo de anoche, 8 a 0 sobre Jorge Wilstermann de Bolivia para pasar a las semifinales de la Copa Libertadores, "va a quedar en el recuerdo de todos".

"Va a ser uno de los partidos más recordados, va a quedar en la memoria de todos nosotros y de los hinchas, más allá de que nosotros tenemos que volver a enfocarnos rápidamente en el domingo", dijo Gallardo en conferencia de prensa.

"Mostramos una presencia increíble y es para remarcar. Hay que seguir y me da seguridad que seguimos en el buen camino. Hoy acertamos, pero no quiere decir que sea totalmente definitivo, esto es fútbol y no hay una matemática exacta. Hoy hicimos el partido perfecto, el que había que jugar", agregó.

El "Muñeco" enfatizó que, luego del 0-3 cosechado en la ida, "empezó a haber una energía que hizo que hoy (por ayer) fuera una fiesta completa".

"Cuando uno transmite lo que siente y los jugadores adoptan ese mensaje, el equipo se siente fuerte. Lo puse como un desafío. Había algo que sentía y se los transmití a los jugadores. Creo en mis futbolistas, ellos creen en nosotros y hace que el trabajo de uno sea mucho más placentero’.

Para Gallardo, River "mostró mucha personalidad y no claudicó en ningún momento, nunca sacó el pie del acelerador"; y explicó que puso una formación con línea de tres en el fondo "tras estudiar el partido que Jorge Wilstermann había jugado de visitante en Brasil".

"Pero, por favor, que no se empiece a decir ‘Gallardo encontró el equipo’, ‘Gallardo encontró el sistema’ -pidió-. Cada partido es diferente, siempre".

Finalmente, el DT elogió la actuación de Ignacio Scocco, quien anotó cinco goles, "porque mostró personalidad y jerarquía en un partido tan importante como el de anoche"; pero de todos modos aclaró: "No me gusta puntualizar sobre ningún jugador. Individualmente hubo puntos muy altos y colectivamente fue perfecto".