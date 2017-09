Fotos Arnaldo Sialle confirmó el equipo para el debut

Mitre tiene preparado para hacer su estreno absoluto en la segunda categoría del fútbol argentino cuando el domingo a partir de las 16.30 reciba en el estadio de Roca y Tres de Febrero a Sportivo Estudiantes de San Luis, en el marco de la segunda fecha de la divisional. En ese sentido, el entrenador cordobés Arnaldo Sialle confirmó ayer al once inicial.

El DT despejó alguna dudas, al confirmar la presencia de Ricardo Tapia en el lateral derecho de la defensa, mientras que Alejandro Medina será el encargado de custodiar la valla.

Además, el tucumano Joaquín Quinteros acompañará a Ramiro Fergonzi en el frente de ataque.

En consecuencia, Mitre saldrá a la cancha con Alejandro Medina; Ricardo Tapia, Gabriel Tomassini, Matías Moisés y Nelson Benítez; Gastón Bottino, Juan Alesandroni, Franco Ferrari y Martín Pérez Guedes; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.

Fergonzi

El que habló con la prensa tras culminar el encuentro fue el delantero Ramiro Fergonzi, quien manifestó sus ganas de arrancar la competencia.

"Estamos con ganas de arrancar, se hizo muy largo todo. Esperemos que pueda seguir así, haciendo lo de los amistosos y Copa Argentina", arrancó diciendo el goleador aurinegro en diálogo con Noticiero 7.

"Para todos los equipos hacerse fuerte de local es fundamental, trabajamos para eso. Los equipos que van de visitantes esperan un poco más, pero debemos ser inteligentes y aprovechar las chances que tengamos para convertir", acotó el delantero.

Sobre lo realizado en la pretemporada y por la confianza depositada en sus servicios, el delantero explicó que se debe gracias al apoyo de sus compañeros.

"La decisión es del DT pero desde que llegué traté de acomodarme al plantel, es un equipo que viene con una base y uno se tiene que acoplar. Mis compañeros me dieron confianza y me sentí muy cómodo. Espero darle al equipo lo que necesita, hay grandes delanteros pero es una competencia para estar bien y no bajar de nivel", resaltó.

Por último, el ex delantero de Flandria se refirió al apoyo de la gente.

"Es fundamental y será importante a lo largo del torneo. Necesitamos del apoyo de ellos como cuando fuimos a la cancha de Banfield ante Racing. Eso nos da fuerzas y el rival también lo siente. Seguramente coparán las instalaciones. Esperemos darles una alegría y empezar la competencia", finalizó.