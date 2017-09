Defensa de "Monito" pidió cambiar de calificativa y una preventiva leve

Fotos PRESO "Monito" también fue detenido en medio de una balacera, en casa de su novia. Hoy, se repone de las heridas sufridas.

22/09/2017 -

Alejado de la espesura del monte que lo "asiló" durante 40 días, Ángel "Monito" Castaño enfrenta el proceso correspondiente por la balacera que mandó al hospital el 20 de julio pasado a siete policías. El sujeto ayer fue llevado a los tribunas añatuyenses. En audiencia, la fiscal Andrea Darwich requirió la prisión preventiva, atribuyéndole graves delitos. El más delicado, "homicidio en grado de tentativa".

La defensa no facilitó en nada el procedimiento. Objetó "la sobreexposición" de un mismo testigo en las 23 actas labradas.

También, solicitó el cambio de calificativa en la fuga de julio pasado. Abogó por el reemplazo de "homicidio en grado de tentativa" por la de "abuso de arma".

Hay otra causa del 1 de septiembre por "atentado y resistencia a la autoridad".

Para los defensores de "Monito", la escopeta por él empleada jamás hubiera provocado la muerte de los funcionarios policiales.

Asimismo, la Fiscalía dio lectura a la pericia psicológica efectuada a "Monito", la que destaca que no recapacitaría sobre las consecuencias de sus acciones y emerge en una pobreza emocional.

Durante la agotadora batalla judicial, la defensa no se opuso al planteo de preventiva, pero abogó para que le medida no se extienda más de la cuenta y no vaya más allá de los 30 días.

Gravedad ineludible

Por el contrario, Darwich relató que los disparos de "Monito" pusieron en riego la vida de los policías, segúin se desprende del informe psicológicas.

Éstas indican que las secuelas han sido gravísimas: por ende, subyacen trastornos, temores y traumas que no serían superados a corto plazo. La jueza Gladys Lami difirió su resolución quizá para mañana, o bien la semana próxima.