Cristina opinó que lo de Lilita es "un disparate"

22/09/2017 -

La ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández calificó de un "disparate mayúsculo" la apreciación de la diputada Elisa Carrió acerca de que al fiscal Alberto Nisman "lo mató" el gobierno kirchnerista, y juzgó que esas declaraciones son una "inmensa bomba de humo" para "ocultar" el caso por la desaparición de Santiago Maldonado.

"Me parece un disparate mayúsculo", aseveró la ex jefa de Estado cuando se le preguntó sobre expresiones de Carrió, quien consideró que "fue el gobierno de Cristina Kirchner el que mató a Nisman", el fiscal federal que fue encontrado muerto unos pocos días después de denunciar a la ex presidenta por "encubrimiento" a Irán en el ataque a la Amia.

"La pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al Gobierno es ‘¿dónde está Santiago Maldonado?’", dijo la expresidente en declaraciones a radio AM 750.