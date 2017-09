Infante pidió un fuerte apoyo para el Frente Cívico

Fotos MENSAJE. "Esto no se trata de un partido político, sino de un proyecto para los santiagueños, para que sigamos avanzando", expresó el intendente.

22/09/2017 -

Con una importante presencia de simpatizantes, se inauguró una nueva subsede del Frente Cívico en la zona oeste de la ciudad capital. El mitin político contó con la presencia del intendente capitalino y candidato a diputado nacional, Hugo Orlando Infante.

"Lo importante es estar reunidos aquí con vecinos de la ciudad capital que para mí es una gran satisfacción, porque esto refuerza mucho lo que es un proyecto político a nivel provincia, y nosotros estamos abocados a que este proyecto continúe", expresó Infante.

En la oportunidad, el jefe comunal llamó a trabajar por la victoria del Frente Cívico: "Hagamos un esfuerzo más, la idea es hacer una buena elección el 22 de octubre, y no cometamos el error de decir ‘para qué voy a ir a votar si las elecciones están ganadas’".

"El tema -advirtió- pasa porque no es lo mismo ganar por un 40 o 50%, o 30, que ganar por un 60 o 70%, porque esa es la carta de presentación que tiene el gobernador en Buenos Aires, para decir aquí está señores, el pueblo me está apoyando. Por eso hay que hablar con los amigos, con los familiares, para que hagamos un esfuerzo ese día y vayamos a votar todos, porque eso nos favorece".

El intendente tuvo un cálido recibimiento por parte de vecinos y militantes, y del dirigente anfitrión, Jorge Centeno.

En otro párrafo de su discurso, Infante rescató la vigencia del proyecto del Frente Cívico, de unidad de los santiagueños. "Aquí no se trata de que estamos creando un partido político radical o peronista, al contrario, hoy los santiagueños estamos viendo lo que años atrás, algo que los jóvenes no han vivido. Porque en Santiago a nivel nacional no existíamos, decían que éramos una provincia inviable, que nos quería absorber Tucumán. Todo eso hemos pasado y gracias a Dios, esto es una bendición, de que pueda haber llegado a la gobernación el Dr. Zamora, y lo más lindo cuando ganó la elección, no la ganó con este Frente Cívico tal como está conformado hoy, sino que ha tenido la madurez política de hablar con el partido mayoritario, con el partido peronista, para que todos podamos trabajar", subrayó.

"Era la única manera de resolver el problema", apuntó.

También resaltó que mientras en otras provincias "la están peleando, pasando momentos difíciles, debemos ser la única provincia que no estamos pidiendo préstamos a nivel nacional para pagar sueldos, porque tenemos una buena administración".