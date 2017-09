Ricardo Darín: "El Donostia es el premio más importante de mi vida"

22/09/2017 -

Dos películas argentinas en la competencia oficial por la Concha de Oro, el prestigioso premio Donostia para Ricardo Darín, que será el primer argentino en recibirlo, otros diez largometrajes en distintas secciones y tres en el Foro de Coproducción integran una impactante delegación del cine argentino que estará este año presente en el Festival de San Sebastián, que arranca hoy en el País Vasco.

Pero este año la presencia argentina se agiganta con el Premio Donostia a la trayectoria que recibirá Ricardo Darín en una gala especial el próximo martes 26 en la que se proyectará "La cordillera", el último filme de Santiago Mitre en el que interpreta a un presidente acuciado entre los problemas familiares y los dilemas ético-políticos.

El Donostia, que Darín irá a recibir a la bella ciudad vasca bañada por el mar Cantábrico abandonando por unos días el rodaje de "Todos lo saben", del director iraní Asghar Farhadi (ganador del Oscar por "La separación") y las funciones de "Escenas de la vida conyugal" con Andrea Pietra que desarrolla en los Teatros del Canal de Madrid, es uno de los más prestigiosos del cine.

En el pasado lo recibieron figuras como Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Robert Mitchum, Catherine Deneuve, Al Pacino, Michael Douglas, Jeremy Irons, Anthony Hopkins, Michael Caine, Robert de Niro, Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Isabelle Huppert, Woody Allen, John Travolta, Oliver Stone, Denzel Washington y Benicio del Toro.

"Para mí no es un premio, es un reconocimiento, probablemente el más importante de mi vida, no solo por lo que significa, sino por de quiénes viene, en una ciudad que adoro y de una gente que me ha abrazado desde el primer día", aseveró el actor al hablar con la agencia Télam sobre la distinción que recibirá el martes próximo.

Argentinos en competencia

La muestra cinematográfica española, una de las pocas en el mundo Clase A, distinción que comparte con Cannes, Venecia y Berlín, acredita en esta 65ª edición dos filmes argentinos en su competencia oficial: "Una especie de familia", de Diego Lerman, y "Alanis", de Anahí Berneri, un hecho que no se repetía desde hace 12 años, cuando compitieron en el festival vasco "El aura", de Fabián Bielinsky, donde también trabajó Darín, e "Iluminados por fuego", de Tristan Bauer. Por otra parte, Manuel Abramovich proyectará su filme "Soldado" en el apartado "Zabaltegui"; mientras que en "Nuevos Directores" se verá el debut en el largometraje de la argentina Silvina Schnicer y el catalán Ulises Porra con "Tigre".