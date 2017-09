Netflix estrenará hoy el documental "Gaga: five foot two"

22/09/2017 -

"Gaga: five foot two", el filme documental de Netflix sobre la estrella pop estadounidense Lady Gaga, podrá verse a partir de hoy a través de su plataforma de streaming. El estreno del documental dirigido por Chris Moukarbel llega en mal momento para Stefani Germanotta -tal el nombre de la artista-, luego de que la semana pasada comunicara la cancelación del tramo europeo de su gira mundial y debiera ser hospitalizada para tratarse de su fibromialgia, que le provoca desde hace tiempo dolores físicos crónicos y agotamiento. "Five foot two" hace referencia a los cinco pies y dos pulgadas -unos 157 centímetros- de altura de la actriz y cantante.