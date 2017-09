Marian y su abstinencia sexual

22/09/2017 -

Mariana Farjat, la mediática que salió de Gran Hermano 2015, está más soltera que nunca después de separarse definitivamente de Brian Lanzelotta. Los chicos fueron y vinieron infinidad de veces, pero ahora ella jura que no hay vuelta atrás. Sin embargo, Marian no incursionó en otros brazos aún. "Hace más de un mes que no tengo sexo. Pero no estoy desesperada. Para mí el sexo es importante, pero con amor. No me gusta estar con un hombre porque sí", confesó Marian en diálogo con Paparazzi. Además, reveló que muchos hombres se le acercan y mujeres también. "Pero los rajo, no quiero saber nada con estar con alguien", explicó.