Santiago Aysine: "No soy abusador"

22/09/2017 -

Santiago Aysine quedó involucrado en una polémica cuando varias mujeres salieron a contar en las redes sociales que habrían sido abusadas por el cantante de "Salta la Banca" y ex pareja de Eugenia Tobal.

En Twitter, una joven identificada como @_SoleMerk2 contó un episodio que vivió hace muchos años con el músico: "Santiago Aysine entró re mamado, nos saludó a mí y a una amiga, hablamos bien, que pin que pan".

Luego, agregó: "Él justo salía del baño, me vio, me encajó un beso y me tocó cuando en ningún momento le di a entender que quería eso. Lo naturalicé mucho tiempo porque fue algo mínimo y también porque era menor...". Tras contar este hecho, muchas otras lo escracharon en las redes sociales.

"Yo estuve con Aysine siendo mayor, nunca nadie me trató tan mal. Me gritó y me hizo llorar varias veces con su maltrato, después me pedía perdón de rodillas. Pero luego volvía a gritarme, insultarme y humillarme incluso delante de sus amigos", explicó otra mujer que prefirió no dar su nombre, pero su historia fue publicada por la usuaria @JipiConOsde.

Luego de que se dieran a conocer diferentes historias, el músico salió a defenderse en una entrevista con Rock & Pop de Córdoba: "Soy víctima de una acusación que claramente es falsa, de alguien que no conozco y de algo que no pasó".

Además, señaló: "En esa primera acusación se hablaba de que yo en principio quise robar un beso, que es algo que no he hecho casi nunca en mi vida, salvo con alguien que sí conocía y tenía un vínculo. En segundo lugar, ¿tocar a alguien? Una pavada gigante también. Me tomó por sorpresa y me pareció una locura".

"Hay bastante saña"

Asimismo, Aysine explicó: "Nunca he sido una persona machista desde lo verbal. He peleado y he sido agresivo como cualquiera cuando me peleo, pero eso no contempla el sexo. No soy un abusador, jamás lo fui y todo lo que he hecho en mi vida fue absolutamente consensuado".

"Creo que es un momento en el que es necesario que las mujeres digan cosas, y caí en la volteada. Detrás de las acusaciones hay bastante saña", manifestó el cantante. "Está bien. Habrá que escuchar a las víctimas y yo tendré que salir a negarlo porque nunca pasó, nunca en mi vida abusé de nadie. Es algo que jamás haría en mi vida", opinó.

Contó cómo atraviesa la situación: "Me parece que es un momento de mierda para mí, pero supongo que también lo es para las pibas que sintieron eso, porque si lo dijeron es porque así lo sintieron".

Defendido por Tobal

La actriz, en pleno viaje por Portugal, fue concisa en diálogo con Novaresio910 y se mantuvo al margen de las acusaciones que caen sobre el líder de Salta la banca, con quien mantuvo a fines de 2013.

Eugenia Tobal, ex novia de Aysine, se refirió a las denuncias y aseguró a la periodista Cora de Barbieri: "La relación que tuve con él fue totalmente normal. No tengo nada malo para decir de él".

Tobal no escapó a la requisitoria, pero no abundó en detalles acerca de la relación que mantuvo con quien hoy es severamente cuestionado por varias mujeres.