Sofía Gala no se calla nada y arremete

22/09/2017 -

Sofía Gala despertó la polémica y el repudio de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) después de una entrevista en Intrusos, donde dijo: "No me parece más digno ser moza que pu...". A pesar del comunicado de Uthgra, en donde se le solicitaron disculpas públicas, ella se mantuvo firme con sus convicciones y aseguró que no se arrepiente de sus declaraciones: "Lo hacen porque están en una crisis y quieren tapar el sol con la mano. Me pareció fuerte este comunicado y discriminador hacia las pu... ¿Cómo ponen que una moza necesita tener no sé qué preparación? ¿Qué te pensás, que una puta no? Los únicos que están discriminando son ellos", dijo.