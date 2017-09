"Mimi" Alvarado destrozó a los participantes del Bailando

Fotos "Mimi" no ve con buenos ojos ni a Fede Bal ni a la deslumbrante Sol Pérez.

Marielita "Mimi" Alvarado, la mujer del "Tirri", primo de Marcelo Tinelli, destrozó a todos los participantes del Bailando. En un ping pong de preguntas en el programa "El show del espectáculo", de radio Urbana BA, que conduce Ulises Jaitt, la morocha le dio duro a Federico Bal, Laurita Fernández, Naiara Awada y Nancy Pazos, entre tantos otros.

Con respecto al hijo de Carmen Barbieri, la polémica y provocativa morocha contó que es "‘un tipo agrandado, se cree mil, se cree más que el dueño del circo. Es maltratador... se agrandó mucho, se infló. Su momento ya pasó. Y yo no me metería con lo que sucedió con Barbie Vélez. Yo avisé que él estaba con Laurita y lo negaban, se escondían. El tiempo me dio la razón", completó.

Sobre la bomba hot del momento, la chica del clima, Sol Pérez, fue durísima. "Es la nada misma. Yo tuve un cruce con ella. Y ya lo resolvimos. Hay participantes que pensé que iban a explotar pero no. Ella no sabe jugar, es un ‘moplo’", sentenció Mimi.

En la misma línea, fue contra Laura Fernández: "Es agrandada. Tiene aires de diva. Es muy buena conductora. Pero gracias a lo mediática se hizo conocida. Antes nadie sabía quién era".

Con respecto a la mediática del momento, Naiara Awada, fue más pacífica. "Vendió mucha fruta y está dormida. Es un zombie en el Bailando. Ella tiene que ser como es", dijo la morocha.

Para Rocío Robles, bailarina de ShowMatch, no tuvo comentarios negativos: "Ella me gusta. Es picante. Pega duro y habla". También definió a la "Bomba Tucumana": "Es para internarla en un manicomio. Está loca. Cuando se vaya del Bailando hay que amarrarla. La va a pasar mal cuando se vaya".

Con Nancy Pazos no tuvo piedad. "Hay que mandarla al manicomio. Cuando se vaya del Bailando va a quedar loca. Se nota que sufre", disparó.

Sobre Tyago Griffo: "No es mal pibe. Pero no entró a jugar. Se nota que no le gusta el quilombo pero le afecta". Yanina Latorre: "Cuando se le termine el tema no sé de qué va a hacer en la previa. Me aburrió". Mica Viciconte: "Es muy buena jugadora. Por lo que vi, me gustó. Es combativa. Pero no sufre y no se deprime".