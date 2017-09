Guillermina Valdés negó que alguien hubiera coqueteado con Marcelo Tinelli

Fotos Guillermina dijo que no descubrió ninguna propuesta hot a su pareja.

22/09/2017 -

Guillermina Valdés (40) armó un enorme revuelo en Twitter el sábado pasado con un mensaje. "Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja. Tanteando la situación, claro", publicó sin arrobar a nadie.

Muchos supusieron que el mensaje iba dirigido a alguien que quiso acercarse a Marcelo Tinelli (57). "Uhh, sí, me equivoqué. ¿Viste que a veces uno manda un tweet y decís ‘no puedo creer lo que generé’? De hecho, mi mamá y mis amigos me dijeron ‘¿para qué escribís eso si vos no sos así?’. Es un pensamiento de una charla de amigas, lo trasladé a una red social como cuando uno puede decir ‘me gusta el helado dulce de leche’, sin entender la magnitud que puede tener ese mensaje", comentó.

"No hay ningún nombre propio. No lo hice por nada en particular, no le llegó ningún mensaje a Marcelo, pero es algo que yo pienso", dijo.

Valdés reveló qué le dijo Tinelli. "Marcelo me dijo unas horas después ‘qué quilombo que armaste, ¿por qué twitteaste eso? Me preguntaron si estaba todo bien’. Es algo que se me fue de las manos y cuando lo fui a borrar, me dijeron ‘no, ahora no lo borres porque es peor", concluyó.