Melina Lezcano y Joel Ledesma se sacaron chispas y "se pudrió todo" en la pista del "Bailando"

Melina Lezcano y Joel Ledesma se sacaron chispas en la pista del "Bailando"

Hoy 10:03 -

No fue una pareja que se caracterizara por entrar en polémicas y, si existían diferencias entre ellos, nunca hasta ahora las habían dejado ver en la pista. Por eso, resultó sorpresivo el pedido de Melina Lezcano de cambiar de bailarín, aduciendo falta de química con su partenaire, Joel Ledesma.

"Es una decisión que tomamos la semana pasada, no me sentía a gusto, me sentía muy incómoda a la hora de bailar. Yo vine a hablar a producción para ver qué se hace, me dieron la opción, ellos ya habían visto la incomodidad y me dijeron que tenía la opción de cambiar", arrancó la líder de Agapornis a la hora de recibir el voto secreto.

"Yo les dije yo a Joel se lo voy a decir yo, me senté a tomar un café y se lo comenté. Es algo que yo estuve conteniendo mucho, yo hoy soy una asesina serial, pero la verdad que solo nosotros dos sabemos las cosas que pasaron", expresó la cantante.

"Estaba incómoda en los estilos que maneja cada uno. A Joel se le han dicho un montón de cosas y el día del cuarteto terminé de explotar. Es una situación horrible para mí también, y acá no se lo va a dejar en la calle. Sé que va a tener un montón de trabajo", intentó defenderse la escultural rubia.

Sin embargo, el bailarín no se quedó callado y salió a disparar contra ella. "Nosotros nos llevábamos re bien, eso es lo que me indignó. Después me dice que no tenía química y no entiendo por qué, no había eso. Había cosas que ella me decía que no coordinan con lo de ahora y es un balde de agua fría que ahora me diga voy a cambiar", la cuestionó el bailarín.

"Hay cosas que se pueden hablar, estamos a la mitad del certamen ¿y ahora te das cuenta? Teníamos buena relación. Obvio que voy a seguir cobrando y la producción es lo más, pero no voy a poder estar en la pista que es lo que más disfruto, porque se te ocurrió a vos", concluyó indignado.

"Sabés perfectamente lo que pasó entre nosotros, no lo voy a decir porque no es algo que me corresponde a mí. No es de mala persona Moria, a vos porque te chupa un huevo mi sueño, no te importa nada", lo atacó Melina, quien también recibió críticas de Moria Casán, quien la tildó de "discriminadora", y de Pampita.

"Cuando uno trabaja se tiene que llevar bien con lo que le toca, tenés que aprender a bailar con el que te toca. A mí me parece una injusticia, es una opinión personal mía. Esperemos que con el próximo bailarín bailes espectacular porque no sabés la expectativa que tenemos acá", la defenestró la top model.