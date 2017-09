Bruno Díaz: "Siento vergüenza por los incidentes sucedidos"

Hoy 13:19 -

Después de los incidentes producidos en un supermercado céntrico de avenidas Belgrano y Pedro L. Gallo, el candidato a diputados de Pablo Mirolo, Bruno Díaz, se expresó profundamente avergonzado al destacar que lo último que quisiera es ser protagonista de un lamentable hecho como el que sucedió ayer en la mañana.

“Las imágenes de los videos y fotografías que circulan en relación a los incidentes, son una lamentable muestra más de la escuela sindical que no queremos. Que repudiamos. Que no estamos de acuerdo. Que siguen demostrando una vieja escuela sindical, que se maneja por la violencia y el apriete. No quiero que mis hijos vean las imágenes.”



Díaz también comentó sobre otro repudiable hecho de violencia donde fue amenazada una compañera suya, Cintia Castillo, la cual fue agredida en otro supermercado sito en calle Juncal. El atacante habría sido identificado como un sujeto apodado “Chicha”, quien le gritaba: “Ya te voy a agarrar afuera”. Posteriormente al incidente, la damnificada realizó la denuncia policial en la Comisaría Seccional Tercera.