CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Septiembre 2017

A LAS 00.15 PH PODEMOS HABLAR

23/09/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. ROBOTS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. PERSIGUIENDO UN

SUEÑO

19.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 FIESTA ANIVERSARIO DE LA

BANDA

00.15 PH PODEMOS HABLAR

02.15 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS

CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.00 RECORDANDO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 RUGBY POR EL 14: LAWN

TENNIS VS. OLD LIONS - VIVO

19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

20.00 EN ARMONÍA

20.30 PUNTO LÍMITE

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. INSTITUTO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.38 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

08.31 SUEÑOS SOBRE HIELO

10.25 LOCA POR LAS COMPRAS

12.31 PAPÁS A LA FUERZA

14.21 VACAS VAQUERAS

15.50 DESPIERTO

17.29 ARMA MORTAL

19.45 EL INFILTRADO

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.59 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

TCM

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.38 JACK FROST

12.35 MI ENCUENTRO CONMIGO

14.32 OPERACIÓN DRAGÓN

16.31 AVIÓN PRESIDENCIAL

18.47 KARATE KID II

21.00 MOMENTO CRÍTICO

23.25 LA BALADA DEL PISTOLERO

TNT

06.00 LA SUERTE EN TUS MANOS

08.06 LA BRÚJULA DORADA

10.09 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

11.59 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY

14.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018

16.05 PELIGROSA OBSESIÓN

18.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018

20.05 WALL-E

22.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

00.55 UN HOMBRE DIFERENTE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DEPREDADOR

EN LÍNEA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MAESTRO

PESCADOR

11.00 HOUSE M.D.,BAJO MI PIEL

12.00 HOUSE M.D., AMBOS LADOS AHORA

13.00 IT TAKES A KILLER, FRANCOTIRADORES

EN LA CAPITAL

14.20 ELEMENTARY, MALAS NOTICIAS

15.10 MAYOR PROBLEMA

17.00 ¿... Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

19.10 BUENOS VECINOS

21.00 UN NOVATO EN APUROS

23.05 CHIQUITO, PERO PELIGROSO

24.55 BATES MOTEL, MARION

01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DEPREDADOR

EN LÍNEA

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ZEUS Y ROXANA

11.05 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

13.00 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA

14.55 SENNA

17.15 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE MARCÓ LA

HISTORIA

20.00 EL PARTIDO

21.55 SI TUVIERA ALAS

23.45 KURT COBAIN. MONTAGE OF HECK

02.30 EL PARTIDO

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY A PARTIR DE LAS 23, DANY CARABAJAL, LOS DEL CORAZÓN Y

CHAUPY GONZALES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ HOY A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN

Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY DE 17 A 21.30, DÍA DE BATMAN & HARLEY QUINN. CONFERENCIAS,

PROYECCIONES. ARTISTAS DIBUJANDO. COORDINA: DIEGO

PARÍS.

+ HOY A LAS 23, PABLO MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

GRUPOS INVITADOS: ASHPA TAUCA, DÚO CARABAJAL CÁCERES,

OCTAVIO Y SARO MURATORE.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+ HOY A LAS 21, CORALES 2017, CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA

(DIR. GUADALUPE SUÁREZ); CORO DE NIÑOS DEL CCB (DIR. EDUARDO

BUCCI) Y CORO NORMAL SANTIAGO (DIR. PAOLA CAROTTI).

FUNDACIÓN DEL PATIO DEL INDIO

(BOCA DEL TIGRE)

+ SÁBADOS, A PARTIR DE LAS 14, TALLERES DE BOMBO, ZAMBA Y

BOLEADORAS, A CARGO DE ROQUE HERRERA Y XIMENA MANZI.

CINES

SUNSTAR

LOCOS POR LAS NUECES

(3D).

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/09-24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))

26/09-27/09 -17.30 (Cast)

ANNABELLE (2D).

TERROR (+ 13 AÑOS

23/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt) 00.30

(Subt)

24/09-27/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt)

IT (2D).

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

23/09-14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45

(Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00

(Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt) 00:00

(Subt)

EMOJI: LA PELÍCULA (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/09-24/09 -14:15 (Cast) 17:15 (Cast)

RETIRO VOLUNTARIO

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 27/09- 20.00 (Subt)

VIENTO SALVAJE (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

23/09- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/09-24/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)

DURO DE CUIDAR (2D).

COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/09- 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LOCOS POR LAS NUECES

2 ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10

- 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP.

CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS

DÍAS)

LUNES 25-09-2017 CERRADO

 
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