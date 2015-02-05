CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Septiembre 2017
A LAS 00.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
23/09/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. ROBOTS
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. PERSIGUIENDO UN
SUEÑO
19.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 FIESTA ANIVERSARIO DE LA
BANDA
00.15 PH PODEMOS HABLAR
02.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS
CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.00 RECORDANDO
13.00 ANIMALANDIA
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 RUGBY POR EL 14: LAWN
TENNIS VS. OLD LIONS - VIVO
19.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
20.00 EN ARMONÍA
20.30 PUNTO LÍMITE
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. INSTITUTO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.38 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
08.31 SUEÑOS SOBRE HIELO
10.25 LOCA POR LAS COMPRAS
12.31 PAPÁS A LA FUERZA
14.21 VACAS VAQUERAS
15.50 DESPIERTO
17.29 ARMA MORTAL
19.45 EL INFILTRADO
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
23.59 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
TCM
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF
10.38 JACK FROST
12.35 MI ENCUENTRO CONMIGO
14.32 OPERACIÓN DRAGÓN
16.31 AVIÓN PRESIDENCIAL
18.47 KARATE KID II
21.00 MOMENTO CRÍTICO
23.25 LA BALADA DEL PISTOLERO
TNT
06.00 LA SUERTE EN TUS MANOS
08.06 LA BRÚJULA DORADA
10.09 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
11.59 YO LOS DECLARO MARIDO Y... LARRY
14.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018
16.05 PELIGROSA OBSESIÓN
18.00 FECHA 4 - SUPERLIGA 2017/2018
20.05 WALL-E
22.02 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
00.55 UN HOMBRE DIFERENTE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DEPREDADOR
EN LÍNEA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MAESTRO
PESCADOR
11.00 HOUSE M.D.,BAJO MI PIEL
12.00 HOUSE M.D., AMBOS LADOS AHORA
13.00 IT TAKES A KILLER, FRANCOTIRADORES
EN LA CAPITAL
14.20 ELEMENTARY, MALAS NOTICIAS
15.10 MAYOR PROBLEMA
17.00 ¿... Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
19.10 BUENOS VECINOS
21.00 UN NOVATO EN APUROS
23.05 CHIQUITO, PERO PELIGROSO
24.55 BATES MOTEL, MARION
01.55 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DEPREDADOR
EN LÍNEA
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ZEUS Y ROXANA
11.05 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
13.00 NITRO CIRCUS. LA PELÍCULA
14.55 SENNA
17.15 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE MARCÓ LA
HISTORIA
20.00 EL PARTIDO
21.55 SI TUVIERA ALAS
23.45 KURT COBAIN. MONTAGE OF HECK
02.30 EL PARTIDO
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY A PARTIR DE LAS 23, DANY CARABAJAL, LOS DEL CORAZÓN Y
CHAUPY GONZALES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ HOY A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS “YOUTUBERS” PABLO AGUSTÍN
Y BÁRBARA MARTÍNEZ CON “BAJO NINGÚN TÉRMINO”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY DE 17 A 21.30, DÍA DE BATMAN & HARLEY QUINN. CONFERENCIAS,
PROYECCIONES. ARTISTAS DIBUJANDO. COORDINA: DIEGO
PARÍS.
+ HOY A LAS 23, PABLO MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
GRUPOS INVITADOS: ASHPA TAUCA, DÚO CARABAJAL CÁCERES,
OCTAVIO Y SARO MURATORE.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
+ HOY A LAS 21, CORALES 2017, CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA
(DIR. GUADALUPE SUÁREZ); CORO DE NIÑOS DEL CCB (DIR. EDUARDO
BUCCI) Y CORO NORMAL SANTIAGO (DIR. PAOLA CAROTTI).
FUNDACIÓN DEL PATIO DEL INDIO
(BOCA DEL TIGRE)
+ SÁBADOS, A PARTIR DE LAS 14, TALLERES DE BOMBO, ZAMBA Y
BOLEADORAS, A CARGO DE ROQUE HERRERA Y XIMENA MANZI.
CINES
SUNSTAR
LOCOS POR LAS NUECES
(3D).
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/09-24/09 -15.00 (Cast) 17.30 (Cast))
26/09-27/09 -17.30 (Cast)
ANNABELLE (2D).
TERROR (+ 13 AÑOS
23/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt) 00.30
(Subt)
24/09-27/09-19.30 (Cast) 22.20 (Subt)
IT (2D).
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
23/09-14:00 (Cast)15:00 (Cast) 16:45
(Cast) 18:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:00
(Subt) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt) 00:00
(Subt)
EMOJI: LA PELÍCULA (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/09-24/09 -14:15 (Cast) 17:15 (Cast)
RETIRO VOLUNTARIO
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 27/09- 20.00 (Subt)
VIENTO SALVAJE (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
23/09- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/09-24/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D).
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 27/9-18.15 (Cast) 20.15 (Cast)
DURO DE CUIDAR (2D).
COMEDIA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
23/09- 22:35 (Subt) 00:50 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LOCOS POR LAS NUECES
2 ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS C/R
CASTELLANO 2D 20:40 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:20 - 17:00 - 19:10
- 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADO 2D 22:00 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP.
CASTELLANO 2D 16:40 (TODOS LOS
DÍAS)
LUNES 25-09-2017 CERRADO