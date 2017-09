FÚNEBRES | 23 de Septiembre de 2017

23/09/2017 -

---------------------------------------- Sepelios Participaciones ---------------------------------------- GASTAMINZA, RENÉ ORLANDO TENIENTE CORONEL (R) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 20/9/17|. Sus sobrinos María del Pilar, Efrén Jaime y Norita del Carmen y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. GASTAMINZA, RENÉ ORLANDO TENIENTE CORONEL (R) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 20/9/17|. Las amigas de su esposa Victoria: Adriana Cerro, Margarita Stabile, Dalila Beltrán Neirot, Edith Bonacina, Elda Constantini, Elena de Palomo, Elsa Fiorino, Marcia Elli, María Elvira Quintana Carmen Ledesma y Norma Maza participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. IBÁÑEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Santiago C. Lezana, participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria. IBÁÑEZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Compañeros, técnicos, delegado y allegados al equipo de Opinión Deportiva en el que jugaba nuestro querido "Pelado" participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. JEREZ, OSCAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/17|. Manuel Herrera Arias, Martha Bolañez lamentan irreparable pérdida y acompañan a Marta, María Marta y flia. Rogamos oraciones por su eterno descanso. KOWALCZUK, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Su hijo Gustavo Carlos, sus hijos políticos Durval Palomo, Omar Araujo y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso, previo oficio religioso en el mismo a las 11 hs. KOWALCZUK, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Carlos Eduardo Montenegro, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. KOWALCZUK, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Durval José Palomo, Elena Díaz Esteve; sus hijos Durval, Daniel, Marcia y Diego participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. KOWALCZUK, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Tomás Pliner, Micaela Palomo y su hija Valentina Pliner participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. KOWALCZUK, ROBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Sus hijos Sergio Andrés Rodríguez Sánchez y Rosa Cristina Rodríguez Sánchez y Omar Orlando Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. RODRÍGUEZ, LUCAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Su abuelo Olga, su tía Graciela, Marcela, sus hermanos Carlos, Franco y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL RODRÍGUEZ, LUCAS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. El personal del Jardín del Sol, compañeros de su tía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria. TRUNGELLITI DE PÉREZ ROBERTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/9/17|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana de July en estos tristes momentos. YUNES, DANTE SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. Mario F. Pinto, Susana Romero de Pinto y familia participan el fallecimiento del papá y suegro de sus sobrinos Carlos Yunes y María Eugenia Romero de Yunes, rogando oraciones en su querida memoria. YUNES, DANTE SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. José Aldo Yunes y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. YUNES, DANTE SALOMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. Dr. José Aldo Yunes y Sra. María Elvira Santillán, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su primo Dante y que sus restos fueron inhumados en la Pcia. de Córdoba. Elevan oraciones en su memoria. YUNES, DANTE SALOMÓN DR. q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17 en Córdoba|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Carlos D. Yunes, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria. ---------------------------------------- Invitación a Misa ---------------------------------------- ALLALL DE CORLLI, ESTELA H. (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/08|. Su esposo Carlos Corlli, sus hijos Carlos A. Corlli y Beatriz Lobo, sus nietas Isolina, Delfina, Isolina y Clementina Invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs en la capilla San Cayetano, al cumplirse 9 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH (Betsy) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. A pesar de los días trascurridos desde tu partida aún percibimos tu luz brillar, tu familia invita a la misa que se oficiará en tu recuerdo en la Pquia. San Francisco Solano el hoy sábado a las 20 hs. DE LA VEGA DE PALFERRO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la pquia. La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. DÍAZ DE ZORRIBAS, RINA - BANEGAS, DOMINGA- ZORRIBAS, MARÍA C.-ZORRIBAS, ROSA ELISA (q.e.p.d.) Fallecieron|. Sus hijos, esposo, nietos, bisnietos, tataranietos y primos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada. PAZ, HENRY OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. "Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mí, pues de él me viene mi esperanza". Salmo 62,6. Su esposa Teo, hijos y nietos invitan a la misa en la parroquia La Inmaculada mañana domingo 24 de septiembre a las 20 hs., al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria. PÉREZ, LUIS HUMBERTO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Su esposa Rosa, hijos Luis, Fernando, Iván y Carolina, h. pol. Meliza, María, Pamela, Gustavo, nietos invitan a la misa que se oficiará mañana domingo a las 19.30 en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. VICTORIA, MANUEL JOSÉ - BARBERO DE VICTORIA, ENRIQUETA MARÍA (q.e.p.d.) Fallecieron el 25/9/99 - 3/4/85. Su hija María Adriana, familiares y amigos invitan a la misa que en sus memorias se celebrarán hoy sábado 23 a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse 32 años y veintinueve años de sus fallecimientos respectivamente. ---------------------------------------- Agradecimientos ---------------------------------------- ---------------------------------------- Recordatorios ---------------------------------------- GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, siempre pienso en vos, mis ojos te buscan en cada lugar, espero tu llegada y ver nuevamente tu bella sonrisa. Rodri, esta distancia es tan grande y doloroso. Amor mío, que no daría para cambiar aquel día que partiste al Reino del Señor. Te necesitamos aquí, junto a nosotros para compartir y disfrutar. Te extrañamos mucho y te amamos siempre Ro. Tus padres Luis y Negri; tus hermanas Ale y Fabi; tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tu ahijado Gabi, familiares, amigos y vecinos. Nos reunimos hoy a las 17 hs. en tu gruta para recordar 5 años y nueve meses de tu partida. Que brille para él la luz que no tiene fin. GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijito amado de mi alma, eres el orgullo de mi vida, sabes cuanto te extraño y que daría lo que sea porque estés aquí. Duele tanto no poder ver, no saber nada, solo me queda la esperanza de que estés bien, que tu alma viva gozosa en la presencia de Dios y desde allí me acompañes siempre. Te amaré cada día que viva. Tu madrina y tía Elva. Hoy nos reuniremos a la 17 hs. en tu gruta al recordar 5 años y nueve meses de tu vida espiritual. ---------------------------------------- Responsos ---------------------------------------- ---------------------------------------- Traslado de Restos ---------------------------------------- ---------------------------------------- La Banda ---------------------------------------- ---------------------------------------- Sepelios Participaciones ---------------------------------------- ABRAHAM DE REY, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la escuela Bartolomé Mitre N°84 de Colonia Dora, acompañan en el dolor a la Supervisora de la zona N°43 , Sra Adriana Rey, ante el fallecimiento de su madre. Se ruega una oración en su memoria. ---------------------------------------- Invitación a Misa ---------------------------------------- SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Su esposa Ramona, y sus hijos Oscar y Beatriz y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor. ---------------------------------------- Agradecimientos ---------------------------------------- ---------------------------------------- Recordatorios ---------------------------------------- ---------------------------------------- Responsos ---------------------------------------- ---------------------------------------- Traslado de Restos ---------------------------------------- ---------------------------------------- Interior ---------------------------------------- ---------------------------------------- Sepelios Participaciones ---------------------------------------- ARÉVALO, DANIEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Sus hijos Álvaro y Matías y demás familiares Silvia, Teresita, Fernando y Marta participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías. ARÉVALO, DANIEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Alejandro Albornoz y flia. participan con dolor el fallecimiento de "Dany", padre de sus nietos Álvaro y Matías. Rogamos oraciones por su descanso en paz. Frías. DÍAZ, ANTONIO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof.Claudia Diaz, docente de esta casa de estudios. Ruegan una oración en su memoria. Frías. VILLALVA DE IBARRA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/17|. Su esposo Dante Ibarra, sus hijos Rosi, Gareca, Maria, Juan, Mirian, Daniel, Ariel, hijos políticos, nietos, bisnieto y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Colonia El Simbolar. Cobertura Obra Social Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - tel.421-9787. ---------------------------------------- Invitación a Misa ---------------------------------------- CASADEI, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/17|. Su familia agradece a familiares, amigos, vecinos que nos acompañaron en este difícil momento y en especial a los Dres. Bucciarelli, Ramón, Dra. Brin de Ramón, Dr. Daud y personal de salud invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un mes de su fallecimiento. Las Termas. SANTILLÁN, JOSÉ HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 23/8/17|. Su madre Bimbi, sus hermanos, sus hijos, sobrinos y nietos al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 horas en la Catedral de Añatuya para rogar oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.