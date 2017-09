"Estamos fuera de la Copa y por eso me voy"

Fotos TRISTE. El técnico agradeció al plantel y a la dirigencia por el apoyo y dijo que en un futuro se valorará su trabajo.

-

El uruguayo Diego Aguirre renunció ayer a la dirección técnica de San Lorenzo de Almagro por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, consumada antenoche ante Lanús por penales.

"Estamos afuera de la Copa Libertadores y por eso me voy. Sin el objetivo deportivo de la Copa, decidimos alejarnos. No es una decisión fácil, pero entendemos que es lo mejor para el club en estos momentos", declaró Aguirre en una breve conferencia de prensa. "Me voy con la tristeza de no haber podido ganar la Copa. Agradezco a la gente que confió en nosotros desde el primer momento. Nuestra prioridad era la Libertadores y considero que irme es la mejor decisión ahora. Si bien formalmente habíamos firmado contrato hasta diciembre, lo que marcaba nuestra continuidad era la Copa", explicó el uruguayo de 52 años.

Aguirre, que como entrenador de San Lorenzo acumuló un total de 29 victorias, 12 empates y 16 derrotas (un 57,89% de efectividad), aclaró que la idea de irse fue de su cuerpo técnico. "Supongo que mi salida va a ayudar a descomprimir. Me quedo con las lindas experiencias que tuve en este club y quiero expresar mi agradecimiento a la gente de San Lorenzo. Siempre me sentí a gusto y fue una experiencia maravillosa", reconoció.

Aguirre había asumido la dirección técnica del "Ciclón" el 27 de junio de 2016, en reemplazo de Pablo Guede, y su gestión se debilitó en el último mes, primero con la eliminación de la Copa Argentina ante el modesto Deportivo Morón, un histórico equipo del ascenso, y se acentuó anoche con la caída ante el "Granate" en una definición por penales que llegó luego de haber ganado el primer partido 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro y perdido el segundo en La Fortaleza por idéntico marcador.

"El equipo estaba respondiendo bien y los jugadores se brindaron al máximo. Hay que estar preparado cuando te toca ganar y cuando te toca perder. Nos vamos tranquilos porque sentimos que aportamos mucho al crecimiento de San Lorenzo", manifestó Aguirre.

"Conviví con un fútbol argentino de primer nivel y logramos un trabajo que seguramente se va a valorar más adelante en el tiempo", concluyó.

Aguirre llegó a la ciudad deportiva del club temprano y luego de una breve charla con Matías Lammens, se despidió del plantel que se preparaba para iniciar la práctica.