Boca defiende la punta en Liniers

Fotos PELIGRO Boca Juniors tendrá un duro compromiso cuando esta tarde visite a Vélez Sarsfield que cumple una buena campaña de la mano de los juveniles

23/09/2017 -

Boca Juniors, uno de los punteros de la Superliga, esta tarde intentará defender ese lugar como visitante de Vélez Sarsfield, que está dos puntos por debajo y tiene la oportunidad de sobrepasarlo, en uno de los cinco partidos que se jugarán por la cuarta fecha. El encuentro, que se jugará desde las 18.05, sobresale en el programa de cinco que se completa con Godoy Cruz-Independiente (20.05), Huracán-Unión (14.05), Chacarita Juniors - Talleres (16.15) y Arsenal- Temperley (14.05). En Liniers, Boca (9 puntos) repetirá su formación de las tres fechas anteriores ante Vélez (7). Será el cruce entre el equipo más goleador y un rival que todavía no recibió goles, uno de los partidos más atractivos que pudiera presentar la actualidad del fútbol argentino. Es que al muy buen presente de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que ganaron los tres partidos que disputaron, Vélez intentará contraponer la agresividad de un equipo con muchos jóvenes que se impuso en las dos primeras fechas y empató en su última visita a Talleres de Córdoba. El resto Además, en Mendoza, Independiente (4), todavía golpeado por su eliminación de la Copa Argentina durante la semana, intentará volver a la buena senda y lo espera Godoy Cruz (3), que viene por su parte de una dura goleada en la Bombonera. En el partido que se disputará en el Malvinas Argentinas habrá hinchas de ambas parcialidades. Independiente se quedó en Mendoza después de caer con Atlético Tucumán por la Copa Argentina y el entrenador Ariel Holan mantendrá la base del equipo. No contará Holan con Fabricio Bustos, quien aún se recupera de una fuerte contractura muscular, por lo que Jonás Gutiérrez continuaría en el lateral derecho. Por su parte, el entrenador de Godoy Cruz, Mauricio Larriera, haría un cambio, con el ingreso de Fabián Henríquez por Juan Andrada. En Parque de los Patricios, Huracán (6), tonificado después de ganarle a Gimnasia en el Bosque platense, irá en búsqueda de su tercera victoria consecutiva ante Unión (7), invicto de muy buen comienzo que, de acuerdo con los resultados que se den, también tiene la ocasión de pasar al primer puesto. En San Martín, Chacarita (2), que en su regreso a primera registra dos empates en igual número de presentaciones, procurará afirmar su localía frente a Talleres (4), que en el arranque goleó, perdió y empató. Por último, en Sarandí, se encuentran dos que compiten por quedarse en la categoría, Arsenal (0) y Temperley (1), todavía no ganaron y les urge la primera vez, los puntos en disputa pueden ser fundamentales en el largo plazo.