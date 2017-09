Frank Fabra: "Vélez es un equipo con muchas alternativas"

23/09/2017 -

El lateral derecho de Boca Juniors, el colombiano Frank Fabra aseguró que Vélez es un equipo complicado y de muchas variantes en el juego.

"Es un equipo con muchas alternativas. Por posición siempre hay dos o tres jugadores. No hay que estar confiado, sino que hay que confiar en uno mismo. Sabemos que tenemos que demostrar partido a partido", declaró el defensor.

Sobre su momento en Boca, Fabra sostuvo: "Estoy contento por la titularidad, pero me hice un reto antes que empezara el torneo y me dije que tenía que ser un jugador distinto para llegar al Mundial de la mejor forma. Quiero superarme a mí mismo para aportarle un plus al equipo".