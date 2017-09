Old Lions y Lawn Tennis salen a jugar

23/09/2017 -

Hoy se jugará una nueva fecha del Clausura de hockey sobre césped local. En cancha de Lugus HC. A las 8, en 7ª división, SLTC B. vs. Old Lions Rojo; 9, en 7ª, SLTC Rojo vs. CACC; 10, en 5ª, SLTC vs. Old Lions Azul; 11.20, en 5ª, Lugus HC vs. Mishqui Mayu; 12.40, en 6ª, SEC vs. CACC; 14, en 1ª Damas, C. Clodomira HC vs. H. Termas; 15.30, en 1ª D, Lugus HC vs. CACC; 17, en 1ªD, SLTC vs. Old Lions Azul; 18.30, Sel D. Sub 21 A ante rival por designar. También habrá duelos en la cancha de Old Lions.