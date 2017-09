Fabio Demti: "El equipo supo jugar para ganar"

Fotos AUTOCRÍTICO. Demti reconoció que Quimsa no jugó bien, pero le dio mucho valor a la personalidad del equipo para sacar adelante el juego.

"Siempre sirve ganar. El panorama es mejor y tenemos la claridad de que no jugamos bien, sabemos que tenemos que mejorar mucho en el juego. Nos falta un jugador, pero los que están lo han hecho muy bien", fue el primer análisis que hizo Fabio Demti, entrenador de Quimsa, sobre el triunfo de su equipo ante Instituto el jueves pasado, en lo que fue su debut en el Súper 20.

"Los chicos le pusieron mucha aplicación a lo que pedíamos tanto en ataque como en defensa. Hicimos una defensa muy buena hasta que al final llegaron esos triples de Piñeiro y nos desordenamos un poco en el juego", agregó.

A la hora de definir el cotejo, fue claro: "Como un partido inaugural. Este es un equipo nuevo, con virtudes y defectos, pero con mucha entrega y entusiasmo. Fue un equipo que supo jugar para ganar".

Sobre las sensaciones de haber triunfado en el Ciudad, contó: "Se disfruta ganar de local. Es el comienzo y entrar con el pie derecho sirve mucho. Hicimos una gran pretemporada, por ahí habíamos dejado algunas dudas en la última semana, pero creo que la disipamos más desde el carácter.

Sin embargo, Demti dijo que "se notó mucho" que fue el primer partido. "Más allá del primer cuarto que fue lo mejor de la noche, cuando nos empezaron a poner dificultades jugamos con esa ansiedad y la presión del debut. En el entretiempo les pedí que nos soltemos porque este equipo juega mejor de contragolpe, es mucho más agresivo y hoy presentamos algunas dudas", aseguró.

"Me preocupa cuando el equipo no crea espacios para los tiros, no envuelve a todos los jugadores en los sistemas. Pero eso no pasó porque tenemos muchas armas y lo más importante es que todos entendieron que hay que defender".