Lawn Tennis y Old Lions, por el pasaje

Fotos CHOQUE. El duelo entre Lawn Tennis y Old Lions será durísimo. Ambos cuentan con buenos planteles y el resultado es de "pronóstico reservado".

23/09/2017 -

Es un clásico y es grande la recompensa que habrá para el ganador. Por eso, el duelo entre Lawn Tennis y Old Lions, que se jugará desde las 17 y será transmitido por Canal 14 de TIC en directo, es un partido que ha generado un notable interés, porque significará además, aunque con equipos diferentes, la reedición del tremendo duelo del fin de semana pasado por el Torneo Súper X local.

El partido, que cerrará el Torneo Regional del NOA 2017, se disputa para determinar la última plaza que tendrá la región para el Torneo del Interior B 2018 y llega como consecuencia de que los rojiblancos finalizaron décimos en la Zona Campeonato y Old Lions se adjudicó la Zona Promoción.

Cómo llegan

Los antecedentes de cada uno en el último tiempo han sido muy distintos, ya que mientras Lawn Tennis no pudo ganar en el Top 10 (cayó en sus 9 partidos), el "León" viene con una gran racha de cinco triunfos consecutivos en la Zona Promoción, incluidas semifinales y final en las que ganó como visitante en Tucumán. De todas maneras, también hay que resaltar que el potencial de los rivales que enfrentó el equipo del Parque Aguirre es muy superior y no es un dato menor a la hora de analizar las posibilidades de uno y de otro.

Además, los clásicos son partidos aparte en los que hacer pronósticos es muy aventurado.

El parate de tres semanas que tuvo Lawn Tennis le jugó a favor para recuperar a varios lesionados, pero también es un punto en contra respecto del ritmo de juego necesario para un partido de estas características.

Por el lado de Old Lions, es indudable que llega no sólo aceitado al juego de hoy, si no con la motivación al ciento por ciento, ya que hasta hace poco más de un mes hasta corría el riesgo de descender, y hoy se juega nada menos que la chance de llegar a un torneo nacional.

Desempate

Según lo establecido por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), en caso de que haya igualdad, se jugarán 15 minutos adicionales y el primero que anote tantos será el ganador; de persistir la paridad, será ganador el equipo que haya anotado más tries y si aún así no se define, se recurrirá a un sorteo.

Así será, entonces, la definición de este gran clásico santiagueño, el que por ahora tiene en vilo a mucha gente fanática de ambas parcialides.

Lo cierto es que las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club van a quedar "chicas" por la gran "fanaticada" de ambos clubes que se va a acercar hoy al Parque Aguirre, y que con su presencia le pondrán el color y el folclore que tiene todo clásico deportivo.

No faltarán las banderas, las caras pintadas, las cargadas, el duelo de cánticos de ambas parcialidades, las familias enteras que se llegarán a la cancha para ver este duelo tan esperado, el primero de la presente temporda por el Torneo Regional.

Se especula que se llegarán al estadio de Lawn Tennis no menos de 2.500 personas.

Será un partido emotivo, con dos equipos parejos y decidos a dar todo en pos del triunfo. Cabe recordar que el juego ser televisado por Canal 14 de TIC en directo para que los amantes de la ovalada, que no puedan asistir al juego, puedan disfrutar, desde sus hogares, de este choque trascendental.