Roger e Ibarra sólo piensan en ganarlo

Fotos RETO. Luis Ibarra (izq.) y Martín Roger, hicieron una apuesta personal para ver quién ganaba la pulseada en EL LIBERAL, pero por ahora hubo paridad. ¿Se dará lo mismo hoy en la cancha?

23/09/2017 -

Sólo falta un par de horas para que se conozca quién será el representante de la provincia que jugará en el Torneo del Interior B, un premio que no se puede compartir. ¿Será de Lawn Tennis o de Old Lions?. Dos de sus principales figuras: Martín Roger de 19 años, apertura, y Luis Ibarra, medio scrum (también juega de apertura) de 29 años, analizaron y vivieron la previa del choque en EL LIBERAL, en donde confesaron que se tienen confianza para quedarse con el triunfo, pero al mismo tiempo coincidieron en señalar que en todo clásico, a veces las previsiones no siempre se dan.

Martín Roger dijo que será un partido especial. "Además de ser un clásico es como una final porque se definen muchas cosas. Tuvimos un parate y hemos trabajado duro y estamos bien para el choque", dijo.

Luis Ibarra contó que se bajó la intensidad del trabajo para llegar bien al duelo de hoy.

"Estamos bien. Va a ser un partido duro porque venimos muy bien de la cabeza pero sabemos que un clásico es otra tema", indicó

Roger e Ibarra coincidieron que para poder ganar será clave evitar cometer muchos penales. "En estos partidos lo que define es la defensa. Debemos ser ordenados. Este juego lo va ganar el que menos se equivoque. Old Lions tiene forward fuertes y muy buenos pateadores que te pueden mandar a tu campo. Debemos estar atentos" confió Roger.

Ibarra confesó que no se puede dar esta ventaja al rival. "Sabemos que lo tenemos a Martín Roger que es infalible del otro lado. Debemos ser soldaditos en defensa y transmitirles tranquildad a los jóvenes porque ello nos puede costar caro", advirtió.

En casa

Martín Roger dijo que será bueno poder jugar en casa el clásico, y que para poder ganarlo habrá que poner en práctica todo lo ensayado con los entrenadores.

Por su parte, Luis Ibarra dijo que será importante poder mantenerse bien de la cabeza y que los jóvenes se puedan contagiarse con los de experienia para darle el golpe. Los dos opinaron y confiaron en que, como se conocen muchos tanto de jugar en el seleccionado como en algunas concentraciones de la acedemia local, pueda resultar un juego limpio.

Roger agrego: "Seguramente va a ganar el que mejor haga las cosas. Lo importante es que no aparezca la mala intención. De todas maneras lo quiero ganar al partido porque el grupo se lo merce, porque estamos en deuda con nosotros y con el club", aheló.

Luis Ibarra enfantizó: "Ahora ya no es como antes en donde entrábamos a "matarnos". Ahora es diferentes porque compartimos mucha cosas. Ninguno va a entrar a tener acciones ilícitas. Igualmente lo quermos ganar por nosotros y por la gente que no apoya", concluyó.