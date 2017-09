Fotos Destacan la modernidad de la Justicia Penal en nuestra provincia

El jurista Dr. Alberto Binder valoró positivamente los resultados de la aplicación del Sistema Acusatorio en Santiago del Estero, que es "uno de los modelos más modernos en lo que se refiere a la Justicia Penal" de la región, afirmó. El reconocido catedrático y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, fue uno de los responsables de planificar, junto con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, la profunda reforma que se concretó en el Fuero Penal de la provincia. Binder fue invitado a integrar uno de los paneles programados para el Congreso de Derecho Procesal, ocasión propicia para preguntarle acerca del desenvolvimiento del sistema adversarial, que está en funcionamiento en todas las Circunscripciones del Poder Judicial santiagueño. Interrogado sobre la evaluación que hacía de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en Santiago, indicó: "He acompañado el esfuerzo que se hizo en Santiago durante estos años. Llegamos a buen puerto al haber terminado de implementarlo, que no fue hace mucho. Haber puesto algo que parecía tan lejano lo vemos como un éxito". "Santiago es uno de los lugares donde la participación del Superior Tribunal y de los jueces ha sido intensa, lo que muestra el compromiso que existe". "También se ha dado una renovación importante en cuanto a infraestructura. No quiero decir que sea algo determinante de por sí, pero permite hacer las cosas de manera más organizada". "Hoy, Santiago del Estero tiene los modelos de funcionamiento de los sistemas más modernos. Lo que debemos evaluar ahora, es que se ajuste, pero tampoco considero que debamos apresurar las evaluaciones. Hay que dejar que el sistema se asiente, porque cuando lo haga, volverá a tener reconfiguraciones inquisitoriales y hay que volverlos a trabajar". "Pero en esto no hay misterios, simplemente hay que detectar por dónde se ha filtrado esta cultura inquisitorial que tenemos en el país, empezar a corregirlo, trabajar el nuevo modelo de organización del Ministerio Público permanentemente". "Por eso digo que Santiago del Estero es un elemento dinamizador de la reforma de la Justicia Penal en el NOA". Consultado sobre si considera que en la práctica están en condiciones de igualdad la Defensa y la Fiscalía, respondió: "No, y por eso es que existe una perspectiva de igualación de la Defensa en el juicio oral. Para eso se necesita que los fiscales trabajen más en construir una explicación no violenta, de tal manera que le quitemos presión a las garantías".