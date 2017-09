Fotos Detienen a una mujer por estafas y le secuestran plantines de marihuana

23/09/2017 -

Una mujer terminó tras las rejas sospechosa de ser la autora de una estafa en perjuicio de una mujer, además de estar acusada de otra defraudación, cuya investigación aún está en curso. Por si no fuera suficiente, cuando la Policía irrumpió en su domicilio para apresarla, encontraron "plantines" de marihuana. Altas fuentes ligadas al caso confiaron que la Justicia santiagueña estaba tras los pasos de una mujer, sospechosa de haber pergeñado al menos dos estafas por una importante suma de dinero. La investigación de la Policía y de la Fiscalía, derivó en una orden de detención librada por el juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Paradelo. E n c o n s e c u e n c i a , una comisión de la División Homicidios y Delitos Complejos de Capital y de la División Delitos Comunes, irrumpieron ayer en la casa de la sospechosa, ubicada en la ciudad de Frías. La mujer, identificada como "E.B.C." de 47 años, no se resistió y fue reducida por el personal policial. De acuerdo con las fuentes, la acusada se presentó días atrás en la casa de una mujer 83 años y mediante engaños la obligó a subir a un radiotaxi en la que la llevó por varios cajeros automáticos de esta ciudad, extrayendo una suma cercana a los $10 mil. Luego la trasladó hasta la vereda del hospital Independencia, donde le dijo la aguarde, pero nunca regresó. Los testimonios, el análisis de las cámaras y las averiguaciones de los investigadores permitieron dar con la sospechosa. Los investigadores procedieron a la requisa del inmueble en busca de elementos vinculados a la causa y secuestraron una bolsa de color blanco con la insignia de una empresa comercial, una caja de zapatillas, y sorpresivamente en la parte trasera hallaron varios "plantines" de cannabis (marihuana). Ante esa situación, solicitaron la colaboración del personal de Drogas Peligrosas de Frías, los cuales incautaron las plantas que estaban siendo cultivadas. La mujer quedó alojada por disposición de la Justicia en la alcaidía de la Departamental Nº 5. En los próximos días será trasladada a Capital para que sea indagada por el fiscal interviniente.