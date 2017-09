Candidato a diputado y sindicalista se enfrentaron a golpes de puño y patadas en plena calle céntrica

23/09/2017 -

En el inicio de la campaña electoral del Sindicato de Empleados de Comercio se registró un grave incidente entre el candidato de la oposición (también candidato a diputado provincial por el Frente Renovador 1País) y un empleado de dicho sindicato. Los dos hombres se enfrentaron a golpes de puño y puntapiés. Ambos radicaron denuncias y la Justicia ya dispuso varias medidas.

En las últimas horas se viralizó un video por las redes sociales en el que se puede ver a Bruno Díaz, gremialista que actualmente es uno de los candidatos por la oposición para asumir como titular del Sindicato de Empleado de Comercios, enfrentarse a golpes de puño y puntapiés con Mariano Roca, quien sería empleado de dicho sindicato, actualmente presidido por Víctor Paz.

Díaz, además de ser un sindicalista es candidato a diputado provincial por el partido "Frente Renovador 1 País". Sobre lo sucedido, al ser consultado por EL LIBERAL, éste se mostró "profundamente avergonzado" y remarcó que lo último que quisiera es ser protagonista de un lamentable hecho como el que sucedió el jueves en la mañana. "Las imágenes de los videos y fotografías que circulan en relación con los incidentes, son una lamentable muestra más de la escuela sindical que no queremos. Que repudiamos. Que no estamos de acuerdo. Que siguen demostrando una vieja escuela sindical, que se maneja por la violencia y el apriete. No quiero que mis hijos vean las imágenes".

Bruno Díaz en su relato sobre los hechos sostuvo que fueron dos personas las que lo agredieron, un empleado del sindicato y un miembro de la comisión directiva actual. En el video -que dura 35 segundos- sólo se puede observar a una persona.

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, fue consultado por EL LIBERAL sobre el incidente que implicaría al menos a uno de sus empleados y un miembro de su comisión.

Paz fue contundente al señalar que la pelea fue protagonizada por Díaz con Mariano Roca, empleado sindical.

Sin embargo, Paz dio otra versión de lo sucedido. Primero lamentó que se haya registrado un hecho de violencia y que el nombre del Sindicato se vea envuelto en un escándalo.

Posteriormente señaló que Roca también denunció a Díaz, por lo que intervino la Fiscalía de turno, la cual dispuso una prohibición de acercamiento y de contacto entre los dos hombres. Sostuvo, además, que Díaz fue el que provocó a Roca, y que fueron miembros de la comisión directiva los que separaron a los dos protagonistas.