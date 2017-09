Viviana Colmenero se metió en la polémica por los dichos de Sofía Gala

23/09/2017 -

Después de la polémica frase de Sofía Gala en la que manifestó que "prefiero ser p... antes que moza", que generó tanto revuelo y provocó inclusive que Uthgra (Sindicato de los gastronómicos) emitiera un comunicado repudiándola, Viviana Colmenero, quien ganó GH en 2002 y conmovió con su historia de vida al relatar que en algún momento de su vida tuvo que ejercer la prostitución para sobrevivir. Sobre los dichos de la hija de Moria Casán, quien se puso en la piel de una prostituta para protagonizar la película Alanis, la morocha supone que "debe ser porque está promocionando la película. Por supuesto que ella opina desde el lugar de nunca haber tomado ese recurso para subsistir. De todas maneras me parece que juzgar como algo indigno a una mujer que lo hace no corresponde, porque nadie es quien para señalar esa forma de trabajo. Si al final la que se tiene que bancar esa situación es la propia mujer". Con respecto de si prefiere trabajar como moza o prostituta, Viviana fue contundente: "Como mujer si tuviese que elegir no prefiero ninguno de esos dos trabajos. Porque las dos actividades que nombras son trabajos para obtener algún dinero y punto. Tampoco es para señalarlo y juzgarlo. Lo bueno o ideal para una mujer o digamos para cualquier persona es que descubra y encuentre el trabajo que le sea afín".