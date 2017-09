La prueba de ADN dio positivo: el cantante Brian Lanzelotta es papá

23/09/2017 -

La vida de Brian Lanzelotta cambió para siempre. Le llegó la confirmación que venía esperando desde hacía ocho años, cuando su novia lo abandonó por el jefe de la oficina y al poco tiempo quedó embarazada. La Justicia le dio el resultado de la prueba de ADN: hay un 99,99 % de compatibilidad con el niño que él consideraba que era su hijo. Según las cuentas que hacía el cantante, ese bebé debía ser suyo. Y más allá de que su ex pareja se lo negó siempre y cuando nació la criatura lo anotaron con el apellido del supuesto padre, al ex GH le quedó la sensación de que era de su sangre. Y para sacarse la duda comenzó una lucha judicial que se le hizo cuesta arriba por sus dificultades económicas y por el rechazo de la otra parte. "Ayer no era nada y hoy soy papá. Al nene lo conocí el día en que nos hicimos los análisis. Cuando lo tuve al lado, me puse como un pollito mojado", destacó el cantante.