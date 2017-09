"Flor" Peña habló sobre las elecciones de su hijo Juan

Fotos Florencia comparte en las redes sociales fotos con sus dos hijos (los que tuvo con Otero).

Con su honestidad característica, Florencia Peña (42) contó en varias entrevistas que su hijo Juan (8) ama el color rosa, las muñecas y las princesas de Disney, y que el apoyo sobre sus gustos y sobre lo que quiere ser fue total desde el principio, de parte de ella y de su padre, Mariano Otero.

La actriz, embarazada de Felipe, su tercer hijo junto a su actual pareja, Ramiro Ponce de León, contó cómo Juan la desafía a replantearse creencias: "Él vibra diferente. Es mi Yoda. El maestro que demolió uno a uno los edictos que quedaban de las monjas alemanas con las que me eduqué", aseguró Florencia. "Si cuento que va al colegio con mis carteras, mis collares y mis clutchs como cartucheras no es para exponerlo, sino para hacer honor a su lección de libertad. El rosa no es sólo para nenas, y las muñecas pueden reemplazar al fútbol", señaló.

"Nunca obligo a mis hijos a hacer o deshacer: me ocupo de saber de qué tienen ganas. A Juan, que es un gran provocador, le explico que debe ser lo que elija, que yo lo banco, pero que no todo el mundo estará capacitado para entenderlo. Y que detrás de una provocación puede venir algo que angustie. En algún punto, creo que disfruta de entrar al aula y quebrar cerebros. Me preocuparía si sus maestros me dijesen que no encaja en el grupo... Pero es querido, y sé que tiene que ver con su valentía", detalló.

"Flor" también comentó que su crecimiento lo está acompañando con todo el amor del mundo y con terapia para su hijo, para resolver aquello que no puede responder: "Tenemos un acuerdo. Cuando tiene ganas, me avisa. Por ahí, cada tanto dice: ‘¿Má, vamos a lo de Gaby (su psicóloga) que quiero charlar algunas cositas?’. Juan nunca sufrirá, porque tiene el don de ir para adelante como trompada", se sinceró en la revista Gente.

Mientras que en Infama, la actriz amplió sus declaraciones: "No puedo coartarle la posibilidad de que sea quien quiere ser, porque el problema que le estaría generando es un problema mayor con él mismo. Lo que tengo que hacer es acompañarlo y ayudarlo a que él pueda ser quien es sin mostrarlo todo el tiempo".

Incluso Florencia fue más allá y contó cómo charló con su hijo la angustia por no sentirse comprendido por algunos compañeros de colegio. "Él es un pibe súper libre, tiene la cabeza enorme y como él se iba con ciertas cosas a la escuela que a los otros chicos le generaba curiosidad o le devolvían algo que no le gustaba, yo le expliqué que puede hacer lo que quiera siempre y cuando no se exponga tanto".